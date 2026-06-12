新华网 2026-06-12 10:37:59

美国选手撒普10日在美国大学体育协会（NCAA）田径锦标赛中跑出12秒75，打破尘封近14年的男子110米栏世界纪录。

美国选手撒普10日在美国大学体育协会（NCAA）田径锦标赛中跑出12秒75，打破尘封近14年的男子110米栏世界纪录。

图片来自世界田联官网

当天比赛在田径项目胜地——俄勒冈州的尤金举行。20岁的撒普是在半决赛中跑出这一成绩的，他在前三栏后便建立了明显优势，最终以小组第一撞线。

撒普是2024年世青赛冠军，他此前的个人最好成绩是在2025年8月创造的13秒01。打破世界纪录后，他直言不敢相信：“我知道自己具备这样的实力，但说实话，这场比赛之前，打破世界纪录完全不在我的预想范围内。”

“我当时确实跑得非常快，最后三个栏过得其实有点勉强。”他说，“我原本觉得大概能跑个12秒97或者12秒98，结果看到那个成绩的时候，我直接‘啊’了一声。真的，我都说不出话来了。”

此前的男子110米栏世界纪录是美国选手梅里特在2012年创造的12秒80。中国选手刘翔也曾是该项目的世界纪录保持者。

来 源：新华网

原标题： 美国选手撒普打破男子110米栏世界纪录

本文转自：温州新闻网 66wz.com