新华网 2026-06-12 10:39:21

希腊官员10日通报，希腊海岸警卫队48小时内在克里特岛、加夫佐斯岛附近海域展开多轮救援行动，共救起近550名海上偷渡者。

希腊官员10日通报，希腊海岸警卫队48小时内在克里特岛、加夫佐斯岛附近海域展开多轮救援行动，共救起近550名海上偷渡者。

规模最大的一次救援行动9日在克里特岛南部海域展开。救援人员从一艘渔船上救下192名非法移民，包括42名未成年人，并将获救者送抵岸边。据这些偷渡者叙述，他们从利比亚出发，每人向蛇头支付约3000美元。

2023年7月26日，在突尼斯与利比亚边境的艾季迪尔角，众多移民滞留在地中海海岸边。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

据德新社报道，从利比亚到希腊克里特岛的海上偷渡路线全长约300公里，如今已成为偷渡团伙的常用路线。希腊移民部长萨诺斯·普莱夫里斯5月曾披露，据估约55万非法移民在利比亚境内等待时机进入欧洲。

近年来，希腊成为中东、非洲难民和非法移民进入欧盟国家的主要门户之一。希腊正与欧盟和利比亚相关部门合作，采取应对措施，试图阻止偷渡者涌入希腊。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入持续动荡。许多非法移民从利比亚南部入境，以利比亚为中转站，乘船横渡地中海前往欧洲。联合国难民署数据显示，去年共有约4.2万名非法移民乘船抵达希腊，同期有107人在地中海东部死亡。

来 源：新华网

原标题： 希腊48小时救起近550名海上偷渡者

记者 杨舒怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com