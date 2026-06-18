温州日报 2026-06-18 08:06:00

6月16日，市委更高水平法治温州建设推进会召开。省委常委、市委书记张振丰出席并讲话。

温州网讯 6月16日，市委更高水平法治温州建设推进会召开。省委常委、市委书记张振丰出席并讲话，强调要全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，认真落实省委省政府部署要求，树立和践行正确政绩观，坚持目标导向、问题导向、改革导向，加快建设更高水平法治温州，全力打造全国法治政府建设示范市，为实现“十五五”规划目标提供有力法治保障。

市领导张文杰、张加波、施艾珠等出席会议。

会上，市委依法治市办汇报法治温州建设工作情况，有关单位分别汇报交流我市立法工作、法治化营商环境优化提升工作、基层依法治理工作等情况。

张振丰指出，法治浙江是习近平总书记在浙江工作期间亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大决策部署，是法治中国在省域层面的先行实践与生动探索。20年来，我们始终牢记殷殷嘱托，持之以恒推进法治温州建设，取得了明显成效。法治温州20年取得的成绩，根本在于习近平总书记的高瞻远瞩、战略擘画，在于习近平法治思想科学指引。我们要深刻感悟习近平法治思想的真理力量和实践伟力，更好发挥法治对高质量发展的引领、规范、保障作用，以更高水平法治温州建设护航高质量发展。

张振丰强调，要学思践悟习近平法治思想，深化循迹溯源，加强研究阐释，形成特色研究成果，领导干部要带头强化法治意识，坚持在法治轨道上统筹社会力量、平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为。要以良法促进发展保障善治，让立法聚焦企业所急、发展所需，善于运用法治思维和法治方式优化营商环境，围绕数据要素市场化、知识产权保护与促进、人工智能应用等形成一批成果，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。要建设高水平现代法治政府，持续提升行政决策法治化水平，更好发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，推广乡镇（街道）法治建设工作指南，从源头规范行政行为。要提升执法工作质效，把“大综合一体化”行政执法改革成果转化为执法质效，严格落实“综合查一次”“亮码检查”等要求，加强基层一线执法人员培训教育。要维护公正高效权威司法，严格规范落实司法责任制，规范司法权力运行，持续深化司法体制改革，提升群众司法获得感，确保每一起案件经得起法律和历史检验。要深入推进法治社会建设，创新精准普法载体，建设好“15分钟公共法律服务圈”，培育一批高水平法律服务机构和高素质法治人才，进一步营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。

张振丰强调，法治温州建设是一项系统工程，要把加强党的全面领导贯穿法治建设全过程各方面，各级党政主要负责人要认真履行推进法治建设第一责任人职责，拧紧责任链条，强化法治督察，形成齐抓共管的强大合力，确保各项任务落地见效。

来 源：温州日报

原标题： 市委更高水平法治温州建设推进会召开

以更高水平法治温州建设护航高质量发展

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com