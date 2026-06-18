温州日报 2026-06-18 08:09:00

昨天，市委副书记、市长张文杰以“四不两直”方式，开展安全生产和防汛防台检查。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰以“四不两直”方式，开展安全生产和防汛防台检查。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，牢固树立和践行正确政绩观，强化底线思维、极限思维，扎实做好安全生产和防汛防台工作，全力守护人民群众生命财产安全。

在浙江旭达鞋业有限公司智能生产基地建设项目现场，张文杰询问了解安全生产责任制落实、重点区域安全管理等情况，并认真查阅安全生产工作台账。他强调，要严格执行各项规章制度，规范现场安全管理，切实把安全防范措施落实到每一个环节、每一个细节，严防各类事故发生。

在瓯海区郭溪街道，张文杰随机走进两家紧固件制造企业，实地察看生产作业、现场管理等情况，要求企业负责人紧绷安全生产这根弦，严格落实主体责任，持续开展隐患自查自改和员工安全教育，坚决防止小隐患酿成大事故。

在瓯江路道路及景观改造提升工程现场，张文杰检查在建水利工程安全度汛工作，强调要密切关注水位、潮位变化，在保证安全和质量的前提下，优化施工组织，加快建设进度，力争工程早日建成投用、发挥作用。他叮嘱相关部门要把汛情风险研判得更充分，把应对措施制定得更周密，坚决打好防汛防台主动仗。

检查中，张文杰强调，要持续深化安全生产治本攻坚，刚性落实“3030”隐患闭环管控机制，抓牢“人机料法环”五要素，用好“PDCA循环法”，推动风险隐患动态清零，着力提升本质安全水平；要坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，紧盯“八张风险清单”，持续加固“六防”体系，做实做细防汛防台准备工作；要加强基层基础建设，坚持重心下移、力量下沉，常态化开展分层分类安全培训和应急演练，切实筑牢群防群治根基。

副市长崔波参加检查。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰开展安全生产和防汛防台检查

以高水平安全护航高质量发展

记者 缪眎眎

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