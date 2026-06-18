温州日报 2026-06-18 08:11:40

昨天，省委常委、市委书记张振丰参加“请你来协商”——“关于坚持‘五力协同’ 提升发展温州都市圈的建议”全会建议案办理面商会。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰参加“请你来协商”——“关于坚持‘五力协同’ 提升发展温州都市圈的建议”全会建议案办理面商会。张振丰指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，按照中央、省委城市工作会议部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，以实干实绩推动温州都市圈辐射带动能力进一步提升，东南沿海区域中心城市能级进一步增强，“全省第三极”地位进一步巩固，为全国全省大局作出更大贡献。

市政协主席施艾珠主持会议，市领导陈应许、李宁、项伟胜、马永信、诸葛启钏、王丽峰、郑建忠、胡荣党等参加。

建议案由市政协十二届五次全会提出，深入分析温州都市圈发展的基础条件、功能定位、路径举措等，并围绕激活科创动能、以交通圈引领都市圈、文旅深度融合、打造区域医疗高地、沿海产业带发展、教育科技人才一体化发展、城乡融合发展等提出具体建议。会上，市发展改革委作为建议案主办单位汇报办理情况，市政协委员作协商发言，相关部门一一予以回应。

张振丰感谢政协委员提出的真知灼见。他说，大家从全国全省大局出发，站位格局高、建言价值高、监督质效高，提出了好思路好举措。各承办单位要高度重视、密切沟通，注重实效抓办理，多方联动提升温州都市圈能级和协调发展水平。

张振丰指出，当前，温州都市圈建设“天时、地利、人和”兼备，迎来了融入大局、区域合作、能级跨越、格局攀升的机遇，站上了一个全新起点。要进一步凝聚思想共识，加快走出一条以质取胜、内涵提升的都市圈发展之路，打造成为联通世界的高水平对外开放高地、我国东南沿海经济带的战略枢纽、引领浙闽交界地区协同发展的增长极。当前重点要做强综合实力，持续提升产业、科创、企业实力，大力培育新质生产力；做优功能品质，进一步增强消费、金融、文旅等集聚辐射能力，打造区域开放、教育、医疗、文化高地；做实区域联动，推动综合交通互联互通、协同发展互利共赢、机制保障资源整合；做好引人环境，持续做好引人、聚人、留人等文章，推动大孵化器集群迭代升级，让温州都市圈成为宜学宜游宜居宜业的圆梦之地。

张振丰感谢广大政协委员和各民主党派、工商联、无党派人士为温州高质量发展作出的重要贡献。希望大家一如既往围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为温州改革发展建好言、献好策、出好力，携手做强“一圈一极一中心”。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰与政协委员面商建议案办理

联动提升温州都市圈能级和协调发展水平

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com