端午节，看杨梅与烟火共生

温州日报 2026-06-18 08:16:48

这个端午，各地因地制宜推出特色活动，特别是把杨梅节与烟火味共生，在江南水乡的烟火温情中，诉说千年古城的文化底蕴。

昨天，市区三乐亭，爱心义工在分发端午礼品。从本月10日至19日，三乐亭20多名爱心义工，将制作1万多件粽子和彩蛋，送给附近居民以及城市保洁员、外卖骑手、快递小哥等一线户外工作者，给大家送上传统端午节日的问候，用善举为城市送上浓浓温情。

温州网讯 年年端阳，岁岁安康。

端午时节，粽叶飘香，龙舟鼓响，空气中都是清甜的杨梅果香，这是独属于浙南大地的时令诗意。这个端午，各地因地制宜推出特色活动，特别是把杨梅节与烟火味共生，在江南水乡的烟火温情中，诉说千年古城的文化底蕴。

来瑞安

蒲扇摇夏 进街赶考

6月19日至21日，瑞安忠义街将打破时空界限，化身“国风考场”。一场以“蒲扇摇夏·进街赶考”为主题的端午风雅集活动在此启幕——活动通过古风科举剧本游、非遗手作体验、状元巡游及国风市集等多元业态，为市民游客提供一场集文化、趣味、烟火、风雅于一体的仲夏端午盛宴。

据活动主办方介绍，活动紧扣端午赠扇的千年风雅传统，取蒲扇纳凉驱暑、承载仁风安康之美好寓意，并结合端午、夏至双时令特征，创新打造沉浸式“进街赶考”主线剧本游。

活动核心亮点当属即将亮相古街的户外迷宫科举考场。游客领取专属“考帖”后，即化身古代学子，逐一闯关试炼。每突破一关，便可获得对应功名等级的身份印章。集齐五枚印章者，获评“端午魁首”，在层层进阶中体味古代学子“步步登科”的酣畅与乐趣。不仅如此，活动还特设“恩科加试”环节——游客可前往永嘉学派传习馆、诒善祠塾，参与儒学问答与甲骨文“识龙挑战”，一旦通关，便能解锁隐藏款状元限定茶食礼盒，为探访之旅平添几分惊喜。

除剧本游之外，不可错过的还有风雅集。古街北门区域，端午风物市集集结20余家优质摊位，涵盖端午特色小吃、国风原创文创、非遗手工体验与时令花草好物，配套开设的琼林手作工坊将向通关“状元”免费开放。包粽子、编织蛋袋、制作艾草蒲扇——三项经典手作，将由“状元”亲手制作。届时，带走专属端午信物的同时，也把安康与吉祥一并带回家。

19日端午当天14时至18时，忠义街还将举行“状元跨马游街”活动，古风NPC实景演绎传统状元巡游礼制，复刻古代金榜题名、沿街巡游的盛大场景。

来永嘉

趣游楠溪，“粽享梅好”

端午将至，永嘉县从民俗体验到山野狂欢，从文明新风到粽香梅甜，推出多项特色活动，邀市民游客共度传统佳节。

6月16日，碧莲镇后九降村率先拉开序幕，投壶、套圈、插秧大赛等趣味游园与手工包粽活动轮番登场，村民在家门口沉浸式感受端午氛围。

18日下午，将举办“浓情端午·嘉有新风”文明集市暨“文明微行动·你行我也行”启动仪式。该县人民政府西侧嘉风亭与县新时代文明实践中心两地联动，嘉风亭正式启用，聚焦环卫工人、“三新”群体，传承善亭慈善文化，传递城市温暖；好习惯培育联盟授牌、文明微行动启动仪式，现场将设包粽、制香囊、义诊、义剪等民俗体验与惠民服务。

6月27日至28日、7月4日至5日，楠溪江滩地音乐公园将举办“2026楠溪江·世界杯电音嘉年华”，融合电音派对、五人制足球对抗赛、飞盘比赛、腰旗橄榄球比赛及世界杯直播等，打造“白天运动—傍晚赛事—夜间电音—深夜观赛”的文体旅嘉年华，免费入场聚集人气，来啤酒美食夜宵街区，畅享楠溪美味。

来楠溪江，“粽享梅好”。6月27日，“宋韵同心 ‘梅’好姻缘”文旅季活动将在岩坦镇源头村开幕。活动主打“吃梅说媒”，将发布“红娘书记”陈小静相亲栏目IP，推动“温州金公子”团队入驻源头村助农直播间，现场会有杨梅市集、特色杨梅主题宴、沉浸式相亲互动、舴艋舟浪漫夜游等丰富体验。同时，活动同步开展助农直播带货、团购达人推广行动。

来泰顺

盛宴、优惠、新景齐迎客

端午小长假临近，泰顺县精心烹制了一道文旅大餐：第十届杨梅节启幕、乌岩岭景区半价惠民、浙龙峡漂流全新开漂……6月19日至21日，市民们可前往这座浙南山城，赴一场粽香与梅韵交融的夏日之约。

今年的重头戏当属19日在飞云湖度假区开幕的第十届杨梅节暨第七届包垟杨梅文化体验季。活动将从当天下午4时持续至晚间，围绕“梅好时光”铺开三大体验板块。“食艺相融”板块中，杨梅市集集中展销鲜果、果酒、蜜饯等特色产品，游客还可亲手包制杨梅粽，把酸甜梅香锁进粽叶里，旁边还会展出林一鹤油画与青少年美术作品，为“舌尖之旅”增添艺术气息。

年轻人可以来参加吃粽大赛，考验速度与“吃功”；旱地划龙舟则将水上竞技搬到陆地上，届时两两组队协同冲刺；夜幕降临后，星光草坪上，派对和趣味脱口秀将轮番登场。

山水康养同样是此次泰顺端午活动的亮点。端午期间，乌岩岭景区将实行门票五折优惠（原价50元），全国中高考生凭准考证可免费入园。这片国家级自然保护区森林覆盖率高、负氧离子充沛，游客可沿着深山步道徒步探秘，感受天然避暑氧吧的清凉惬意。

追求刺激的游客则可关注浙龙峡漂流。该景区6月18日正式开放，4.8公里超长漂流全程融合玻璃滑道与峡谷溪流，总落差达280米，最大单级落差15米，穿梭于山林峡谷间，将带来水花飞溅的激爽体验。

来站点

13种缤纷玩法邀乘客解锁

粽叶飘香迎佳节，轨道穿行遇美好。温州轨道交通邀市民共赴一场端午之约，6大站点推出13种缤纷玩法，还有精美好礼同步上线，让传统韵味与温情陪伴一路相随。

6月19日上午9:30—11:30，S2线清东路站、翁垟站、鲍田站、莘塍站，现场将设置“夹”上好粽运趣味挑战区，乘客完成夹粽子小游戏即可领取精美礼品，以趣味玩法传递端午喜乐。同时，活动现场准备端午民俗问答卡片，乘客答对民俗小问题可领取沙包，在指定区域参与“投”中好彩头投掷挑战，投掷成功可获得精美礼品一份。此外，各活动车站特设端午主题氛围打卡点，乘客拍照留念并分享至社交媒体，配文“乘坐S2线，粽享美好”，经线下工作人员核验通过，即可领取一份惊喜礼品。

同日下午13:00—16:00，温州S1线动车南站、惠民路站也将带来多重好礼。动车南站专场设在智慧客服中心前，活动包括园博知识问答、手工龙舟花灯（可带走）、套圈游戏、童趣手工绘画（可带走）。惠民路站专场设在1号口非付费区前，活动包括端午祈福墙、平安鼓（击鼓祈福）、祝福大转盘、猜灯谜、怀旧丢沙包、童趣手工绘画（可带走）。下午场活动每人每项限参与1次，无需预约，现场直接参与。

粽叶飘香，一程皆温情。这个端午，相约温州轨道交通，品味传统民俗，畅享趣味活动。温馨提示：礼品数量有限，先到先得，送完即止。

来 源：温州日报

原标题： 端午节，看杨梅与烟火共生

记者 包蓉蓉 金朝丹 徐龙飞 张晨 永嘉融媒记者 郑涵 瑞安融媒记者 陈峥

本文转自：温州新闻网 66wz.com