温州日报 2026-06-18 08:18:27

为满足旅客出行需要，温州南站、温州北站计划增开至上海、杭州、福州等地的临客列车，共13.5对。

温州网讯 昨天，记者从我市铁路部门获悉，今年铁路端午小长假运输期限自6月18日至6月22日，合计5天。为满足旅客出行需要，温州南站、温州北站计划增开至上海、杭州、福州等地的临客列车，共13.5对。

据车站工作人员介绍，由于今年端午假期运输较去年推迟19天，恰逢全国高考结束后，受客群出行时间调整、市场需求叠加、出游气温适宜等多重利好因素推动，长三角区域旅客出行需求旺盛，学生流、旅游流有望成为拉动本次假期客流增长的核心增长点。

假期期间，温州南站预计发送旅客28万人次，日均发送5.6万人次，与2025年同期相比增长1.54%；温州北站预计发送旅客4万人次，日均发送0.8万人次，与2025年同期相比增长1.7%。

值得一提的是，铁路部门将对图定周末线列车、非正常开行规律列车、非正常编组规律列车的开行进行调整，持续优化运力配置、提升运输效率。此外，铁路部门还将视客流情况，适时采取增开图外临时列车、动车组重联运行、普速列车加挂车辆等措施增加运力和席位。

铁路部门提醒，端午假期运输期间动态开行列车较多，请广大旅客及时关注车站公告或铁路12306网站信息，提前安排行程；暂未买到车票的旅客，可使用中国铁路12306网站、12306手机APP中的候补购票功能候补购票；温州地区有“温州南站”“温州北站”“温州站”，出行前务必确认乘车信息，勿因跑错车站耽误行程。

昨天上午，温州南站还在候车室里组织开展了以“‘粽’情旅途 甜橙暖心”为主题的端午送福活动。活动现场，客运员与志愿者一起，向过往旅客送上粽子、咸鸭蛋和节日祝福。

来 源：温州日报

原标题： 端午假期铁路运输方案出炉 温州南站北站增开13.5对列车

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com