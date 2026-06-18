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23秒92！徐嘉余打破尘封17年亚洲纪录

温州都市报 2026-06-18 08:31:36
在2026年全国游泳冠军赛男子50米仰泳决赛中，温籍奥运冠军徐嘉余以23秒92的成绩夺冠，一举刷新了由日本选手古贺淳也保持了17年之久的24秒24的亚洲纪录。

温州网讯  昨晚，在2026年全国游泳冠军赛男子50米仰泳决赛中，温籍奥运冠军徐嘉余以23秒92的成绩夺冠，一举刷新了由日本选手古贺淳也保持了17年之久的24秒24的亚洲纪录。

发令枪响后，徐嘉余反应迅速，入水后凭借出色的爆发力确立领先优势，并全程压制对手，最终触壁时，计时器定格在23.92秒。这是他继去年全运会打破全国纪录后，再次实现重大突破。

赛后谈及今年名古屋亚运会，徐嘉余说，将第三次向亚运会“五金店主”发起冲击。

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原标题： 23秒92！徐嘉余打破尘封17年亚洲纪录

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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