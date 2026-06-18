温州日报 2026-06-18 09:03:20

昨天，市人大常委会主任张加波赴瓯海区开展民生领域信访问题集中治理工作监督调研。

温州网讯 昨天，市人大常委会主任张加波赴瓯海区开展民生领域信访问题集中治理工作监督调研。

今年以来，瓯海把民生领域信访问题集中治理作为纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治的重要突破口，形成“区主要领导亲自部署、区协调专班牵头抓总、领域牵头部门具体负责、纪信联动督导攻坚”的工作格局，成功化解一批民生领域信访问题，集中整治工作取得一定进展。

张加波指出，民生领域信访问题集中治理，事关群众获得感，考验的是干部政绩观。要提高政治站位，深化思想认识，把解决群众急难愁盼、化解矛盾隐患作为最大政绩，切实扛起为党分忧的政治责任，始终坚守为民解难的初心使命，牢固树立真抓实干的工作导向，努力做到民有所呼、我有所应。

张加波强调，要直面问题短板，攻坚积案化解，锚定“两降两升”目标任务，严格落实领导干部接访下访和包案制度，深入贯彻“六包六必须”要求，分类施策、精准处置，严格规范信访秩序，千方百计为群众排忧解难。要注重标本兼治，推进源头治理，提升依法行政水平，增强信访工作能力，常态化开展矛盾纠纷排查梳理、动态归集，切实把矛盾纠纷化解在群众“家门口”。要强化协同联动，凝聚工作合力，进一步压实主体责任，深化监督追责，推动各级人大常委会主动履职行权，持续跟踪监督，助力民生领域信访问题集中治理工作取得更大实效。

市人大常委会副主任李坚参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张加波赴瓯海开展专题调研：全力推进民生领域 信访问题集中治理

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com