温州日报 2026-06-18 09:03:19

昨天中午，龙湾区新时代文明实践活动中心内“乡味”升腾，一场专为外卖骑手、快递员、网约车司机等新就业群体举办的端午“老乡宴”热闹开席。

文明发车仪式，新就业群体以行业力量引领城市文明新风。 龙湾区新时代文明实践活动中心供图

温州网讯 昨天中午，龙湾区新时代文明实践活动中心内“乡味”升腾，一场专为外卖骑手、快递员、网约车司机等新就业群体举办的端午“老乡宴”热闹开席。当天，龙湾区2026年“我们的节日·端午”暨“文明微行动·你行我也行”系列文明实践活动在此启动，传统民俗、暖心帮扶与文明培育融为一体。

中午13点左右，冷菜已上桌，热菜陆续出餐。按温州“永强八盘八”传统宴席标准安排的菜肴，配上粽子、薄饼等端午特色美食，让现场几十名“跑单”伙伴卸下了平日奔波的疲惫。“菜是志愿者一早买来做的，就是想让在龙湾打拼的‘老乡’踏踏实实吃顿家乡饭。”负责统筹餐食的林昌法说。这场宴席由龙湾区（温州湾新区）慈善联合总会日行一善义工队、林昌法好人工作室全程提供，也是龙湾区“18℃文明实践暖三新”项目的一次集中落地。该项目今年5月启动，聚焦新就业群体急难愁盼，已推出乡味餐、微心愿认领、便民缝补、技能课堂等多项服务。

这份暖意也在现场延伸出更多实在举措。5名骑手代表收到了空调被、防晒衣等“微心愿”物资，这是项目启动以来认领兑现的第三批心愿。此外，林昌法、叶时钦、张国春等长期扎根一线的志愿者代表获赠端午“文明粽”。“爱心缝补文明实践项目”同日揭牌，由“项姐缝纫社”志愿者驻点“雷锋号心安驿站”，为新就业群体提供免费缝补服务。龙湾区第一人民医院急诊党支部、优博口腔等6家单位获颁证书，入驻“18℃文明实践暖心团”，将常态化导入义诊、公益课程等资源。

从被温暖的人，到温暖他人的人，文明的角色在切换。龙湾当天还启动“文明微行动·你行我也行”主题活动，向全城发出“微文明”倡议。8名龙湾核心区域快递站站长受聘为首批“文明微行动合伙人”。来自重庆的外卖骑手李玉和在龙湾已跑单6年，他在现场告诉记者，平时大家风里来雨里去，吃饭都是掐着点，能坐下来踏踏实实吃顿饭，感觉很暖心。“虽然我们要赶时间，但文明礼让更体现我们的温度。”他说，今后要从规范停车、不抛物、排队守序这些小事做起，做文明出行的践行者。

随着一声发车号令，小哥们将印有“文明微行动”主题的贴纸张贴在外卖箱和配送车辆上，驶向大街小巷，成为流动的文明注脚。场外的“礼行四季”文明实践市集同步开放，设有微心愿征集、民俗体验及便民服务摊位，让市民在粽香与欢笑中感受传统魅力，践行触手可及的文明。

来 源：温州日报

原标题： 一场老乡宴满城文明风 龙湾区以端午为媒启动“文明微行动”

记者 陈圆圆 通讯员 侯墨晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com