订单总额近百万 洞头“两菜一鱼”打通省级机关直供链
温州日报 2026-06-18 09:03:20
日前，洞头区供销社面向省、市多家机关和企事业单位推出端午福利礼盒。
温州网讯 日前，洞头区供销社面向省、市多家机关和企事业单位推出端午福利礼盒。此次供货覆盖省统计局、省应急厅、浙能集团、省总工会、温州大学、浙能乐清发电有限责任公司等单位，主打当地特色的“两菜一鱼”及墨鱼饼、虾蛄干等渔农产品，加上此前多场山海协作展销活动，累计订单总额已接近100万元。
这批礼盒由洞头区供销社统一统筹，定向从洞头供销联村经贸有限公司集中采购。从源头选品到打包配送，省去中间环节，实现“海边码头直达职工餐桌”。洞头区供销社有关负责人表示，产地直供模式既保证了产品新鲜度和溯源可控，也减少了流通成本。
今年以来，洞头区供销社持续借助山海协作机制，拓宽渔农产品外销渠道。先后举办“山海共富·杭城有约”洞头区助农产品展销活动、余杭·洞头山海协作农特展品展示展销专场等活动，开展“供销跑村”助农专项行动，深入村居一线摸排农户产销难题；立足“两菜一鱼”核心产业优势，精准对接省市机关、国有企业福利采购需求，打造长期稳定、定点定向的政企采购渠道，构建本土渔农产品长效外销体系。
来 源：温州日报
原标题： 订单总额近百万 洞头“两菜一鱼”打通省级机关直供链
通讯员 邵尧烨 记者 黄文盈
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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