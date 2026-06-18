温州日报 2026-06-18 09:03:20

平阳街头巷尾迎来了一群特殊的探访者。一支由热心市民、网络达人、知名博主、代表委员及媒体记者共同组成的“公共服务体验官”团队，他们穿梭于城乡之间，深入各个民生服务场景，以多元视角体验和记录公共服务的每一处细节。

温州网讯 昨天，平阳街头巷尾迎来了一群特殊的探访者。一支由热心市民、网络达人、知名博主、代表委员及媒体记者共同组成的“公共服务体验官”团队，他们穿梭于城乡之间，深入各个民生服务场景，以多元视角体验和记录公共服务的每一处细节。

在平阳慈善园，大家兴致勃勃地抽取公益微心愿盲盒，实地了解园内所能提供的救助、助残、帮扶等一站式服务，各种温馨的场景让体验官们频频点头。2025年，慈善园累计开展公益活动267场，服务超万人次。

走进昆阳镇卫生院，体验官争相体验中医理疗，并深入了解高血压、糖尿病全周期闭环管理新模式。而在平阳县图书馆，AI智能阅读设备和趣味文字互动区前围满了好奇的人群，全天候开放的惠民服务让体验官们感叹智慧文化服务的触手可及。

脚步不停，体验不止。体验团还先后走访了昆阳镇养老服务中心、郑楼中心学校、鳌江实验室星澜OPC创业社区、鳌江镇园林雅苑等点位。分级养老照料、随迁子女教育保障、青年创业扶持、安居住房等特色服务逐一呈现，真正在县城实现“老有所养，幼有所育，青有所为，居有所安”。从养老医疗到读书育人，从创业扶持到安居保障，一幕幕差异化的场景拼出一幅全龄友好的民生画卷。

来 源：温州日报

原标题： “平阳公共服务体验官”直击民生一线

平阳融媒记者 宋宛 记者 金瑞雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com