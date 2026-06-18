温州日报 2026-06-18 09:03:21

昨日上午，在龙湾区爱好笔业有限公司大礼堂举行2026年温州市“安全宣传咨询日”暨龙湾区“千企铸万安”安全教育活动。

温州网讯 今年6月是第25个全国“安全生产月”，为统筹发展和安全，聚力推动应急安全治理体系向事前预防、源头治理、全域共治深度转型，市安委办紧扣“人人讲安全、个个会应急，人人能自救、个个会逃生——排查整治风险隐患，提升本质安全水平”，昨日上午，在龙湾区爱好笔业有限公司大礼堂举行2026年温州市“安全宣传咨询日”暨龙湾区“千企铸万安”安全教育活动。

当天的活动在一系列安全生产警示片中拉开序幕，通过真实事故还原、隐患场景模拟，直观展现“小隐患酿大事故”的惨痛教训，以“视觉震撼”推动“思想觉醒”。“这些画面冲击力太强了！”现场企业代表感慨，“过去总觉得事故离我们很远，今天才明白，隐患就在操作台松动的螺丝里，在仓库堆放过高的货物中，在每一次未佩戴的防护装备里。”

活动中，黑马应急救援服务分团、星空应急分团、鹿城区老兵应急救援分团等13支社会救援队伍，正式加入温州市“一呼百应”安全服务团大家庭，以“社会力量”凝聚“安全合力”，延伸守护触角。据统计，温州市“一呼百应”安全服务团自成立以来，专注于提高公众安全意识和应急能力，以志愿之力护万家平安，累计开展活动4000余次，参与服务3万人次，服务受众达73万人次。

近年来，龙湾区深入推进“千企铸万安”行动，辖区企业积极响应，砥砺前行。期间，涌现出一批规模效益好、安全水平高的优秀企业，活动当天选取了其中20家企业安全生产骨干，组成安全宣讲团并正式聘任，以“骨干力量”培育“安全种子”，激活内生动力。华润雪花啤酒（温州）有限公司EHS部经理兼安全总监陈晓清作为宣讲团代表分享经验：“我们通过危险作业审批信息化、建立‘隐患随手拍’系统等一系列举措，让员工从‘要我安全’变成‘我要安全’。企业实现‘0事故、0伤亡’，这就是安全文化的力量。”

会场外，安全宣传咨询区、装备展示区、互动游戏体验区三大区域吸引了大量市民前来参与，沉浸式体验安全。在各个宣传咨询展位上，各单位各显神通展现“十八般武艺”，解答市民朋友的安全问题。防烟面罩、救援装备、AI火眼哨兵等各式各样的安全设备也通过本次宣传活动，走向大众视野。安全标识拼图游戏、安全应知应会知识竞猜、心肺复苏体验活动等，以丰富多样的互动方式增强群众参与感，让安全知识从“纸上”落到“手上”，有效提高全员安全意识和技能水平。同时，此次活动在“温州应急”“龙湾应急”“平阳应急”官方抖音平台进行同步直播，“线上+线下”营造“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围。

本次活动由温州市安全生产委员会办公室、温州市应急管理局、温州湾新区管委会、温州市龙湾区人民政府联合主办。

来 源：温州日报

原标题： 从“要我安全”走向“我要安全”

温州市“安全宣传咨询日”暨龙湾区“千企铸万安”活动举行

记者 杜一川 通讯员 缪依含

本文转自：温州新闻网 66wz.com