温州日报 2026-06-18 09:03:22

温州方面，截至5月末，全市各项存款余额25510.58亿元，各项贷款余额25256.67亿元，存贷总量维持高位。

温州网讯 近日，人民银行发布5月金融统计数据报告，社会融资规模增速保持在合理水平，为经济持续向好向优创造适宜的金融环境。温州方面，截至5月末，全市各项存款余额25510.58亿元，各项贷款余额25256.67亿元，存贷总量维持高位。其中，温州前五个月贷款增量较去年同期实现多增。

存款方面，“存款搬家”势头延续。人民银行数据显示，继4月全国居民存款减少1.94万亿元后，5月居民存款继续缩水1100亿元，创下近十年最大规模的“两连降”。温州方面同样如此，5月温州住户存款单月减少35.20亿元，其中活期存款减少59.53亿元，定期及其他存款增加24.33亿元；今年前五个月温州住户存款增加541.58亿元，比去年同期少增347.11亿元。非金融企业存款同步减少，5月单月减少96.60亿元；今年前五个月，非金融企业存款比年初增加169.47亿元，同比少增270.19亿元。

业内人士分析指出，随着存款利率持续下行叠加资本市场回暖，居民和企业资金加速从定期存款转向理财、保险及基金等多元化资产配置。“银行存款的利率步步下行，银行理财经理也建议我多元配置，放了一些在理财产品和基金里，今年总体的收益还不错。”市民周女士说。

在信贷投放端，今年前五个月，温州各项贷款增加1086.85亿元，比去年同期实现多增。其中5月住户贷款单月增加2.36亿元，增量虽不大，拉长时间周期看，今年前五个月温州住户贷款已净增18.44亿元，而去年同期为净减少26.50亿元，实现了由负转正。全国方面的数据显示，2026年前五个月全国住户贷款净减少6314亿元，业内人士解读，这反映居民主动修复资产负债表，购房按揭、消费信贷需求整体偏弱。

具体来看，温州住户贷款回暖，主要靠短期贷款支撑，包含短期经营贷款和短期消费贷款。今年以来，温州餐饮、零售、服务等领域个体经营户获得的金融支持力度在加大，银行机构依托商户经营流水、收款码交易数据等多维信息快速授信，有效满足了小微经营主体的资金需求。5月单月，住户短期经营贷款增加6.15亿元。此外，随着个人消费贷款财政贴息政策的落地，以及温州辖内银行机构加码消费贷款让利，今年住户短期消费贷款比去年有所攀升，5月单月增加1.91亿元。不过个人中长期贷款在回落，5月净减少5.70亿元，市区一国有银行相关人士表示，市民住房按揭贷款需求还待复苏。

企业端同样呈现出结构变化。5月，温州非金融企业及机关团体贷款单月减少41.80亿元。但从今年前五个月的增量来看，非金融企业及机关团体贷款增加1060.43亿元，为实体经济高质量发展提供金融支撑。其中，短期贷款增加481.95亿元，同比多增88.95亿元，中长期贷款增加515.44亿元，同比多增0.33亿元，票据融资回落较明显。短期贷款的多增，反映出温州企业流动资金需求较旺，对此，辖内银行机构积极丰富短期贷款产品供给，通过产品创新和服务提速，有效满足企业短期融资需要。

在利率层面，全国与温州均呈现下行趋势，企业融资负担进一步减轻。据人民银行数据，5月份全国企业新发放贷款加权平均利率约为3.0%，比上年同期低约25个基点，处于历史低位。温州方面，新发放企业贷款利率同比下降约27个基点，降幅略高于全国平均水平。融资成本的下行得益于LPR定价机制的持续完善，以及温州地区推广明示企业贷款综合融资成本工作，清晰罗列各项实际融资费用，账目直观易懂，由银行机构主动承担评估费、抵押登记费、保险费等费用。

来 源：温州日报

原标题： 5月温州金融数据出炉

融资成本持续下降 住户贷款有所回暖

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com