温州晚报 2026-06-18 09:03:22

“园博视创·青春无界”在温高校师生（留学生）短视频创作大赛暨温州大学东YOU记“三服务”主题行动启动仪式在温州大学举行，共吸引了10所在温高校的600多名师生（留学生）代表参加。

昨天，高校师生(留学生）代表前往温州园博园采风拍摄。记者 张啸龙 摄

温州网讯 昨天下午，“园博视创·青春无界”在温高校师生（留学生）短视频创作大赛暨温州大学东YOU记“三服务”主题行动启动仪式在温州大学举行，共吸引了10所在温高校的600多名师生（留学生）代表参加。

此次活动旨在依托在温举办的第十五届中国国际园林博览会，汇聚中外青年的创意力量，鼓励各高校参赛者从国际视野、青年视角出发，通过多语种短视频展现园博之美，面向海外受众传播有温度、可感知的温州故事。

作品征集的截止时间为7月15日，优秀作品将通过温州市新闻传媒中心旗下平台及海外社交媒体账号进行多语种传播，并纳入园博会国际宣传素材库。9月下旬，赛事还将举办颁奖典礼，设一等奖5名、二等奖10名、三等奖20名，获奖者将获得市级荣誉证书。另设“国际传播特别奖”若干，表彰在海外平台传播效果突出的作品。

优秀选手还将获授“温州园博园宣传官”荣誉称号，有机会优先参与后续城市对外文化交流活动。

启动仪式现场，来自喀麦隆的留学生艾拉深情演唱《我爱你中国》；来自喀麦隆的李德、摩洛哥的罗莉、哈萨克斯坦的新月等国际学生表演了精心编排的舞蹈《浙里：世界听见》。来自温州市国际传播中心、温州海丝国际传播基地的负责人，共同为参赛学生代表授旗。

启动仪式后，来自温州商学院、浙江东方职业技术学院的近60名师生（留学生）代表，率先前往温州园博园开展采风拍摄。

活动由中共温州市委宣传部主办，温州大学、温州商学院承办，温州市新闻传媒中心（温州晚报）协办。

来 源：温州晚报

原标题： 在温高校短视频大赛启动 拍短视频当“园博园宣传官”

记者 李庭

本文转自：温州新闻网 66wz.com