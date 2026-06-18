加纳小哥当了三年“划手” 以一叶龙舟读懂中式民俗温情

温州晚报 2026-06-18 09:03:22

端午节临近，瑞安塘河碧波之上，锣鼓震天，热闹非凡，各色龙舟汇聚于此。一名特殊的划手格外吸睛：白色队服、黝黑的皮肤在阳光下发亮。35岁的他是来自加纳的Gideon Wang。

图中标注处为Gideon Wang

温州网讯 端午节临近，瑞安塘河碧波之上，锣鼓震天，热闹非凡，各色龙舟汇聚于此。一名特殊的划手格外吸睛：白色队服、黝黑的皮肤在阳光下发亮。35岁的他是来自加纳的Gideon Wang。

这已经是Gideon连续第三年加入瑞安中村龙舟队，参与端午龙舟竞渡。村民们早已习惯了这个外籍身影——他不仅能说一口流利的普通话，偶尔还能脱口而出几句地道的温州话。

赛前加练 轮岗船头

外籍队员解锁端午全新体验

6月11日，瑞安莘塍各村十余支龙舟队伍整装完毕。龙舟还没上水，Gideon已早早赶到河边做起热身拉伸。

怕拖后腿，他一周前就开启了“赛前魔鬼训练”，每天长跑储备体能。“第一年刚上水时真是吃不消，划完全程之后直接躺了一整天，浑身肌肉酸痛难忍。”即便常年健身，Gideon仍感慨龙舟对力量、耐力、节奏以及团队协作的要求很高。队内长辈也格外照顾这名外籍队员，赛前集中集训时，手把手纠正他的划桨姿势，带领他磨合全队节奏，耐心讲解龙舟民俗背后的水乡文化。

前两年，Gideon坐在龙舟前段的位置——“那是个比较耗力气的位置”。今年，他首次轮岗尝试船头举牌工作，以全新身份感受龙舟赛事。

“Hello！Hello！”面对沿途村民的挥手问候，Gideon笑着热情回应。“我以前也在现场看过划龙舟，老师也会给我们分享一些视频。”Gideon说，“但亲手划动船桨，这种感觉和老师课堂介绍、岸边观战，都是不一样的。”

“划龙舟时，不同村的村民都好像一家人。船到每一村都有不同的民俗表演。热烈、狂欢、包容、合作，还有浓浓的家国情怀，这就是我感受到的温州龙舟文化。”Gideon感慨，“用车来比喻，船上的大家和岸上的大家是不同的零部件，但向着同一个目标做着同一件事情，让龙舟文化不断向前。”岸上群众的热忱与舟上队员的同心汇成了一股不可言状的力量，让龙舟文化越走越稳、越传越远。

求学温州 埋下情结

一场闲谈踏上传统龙舟

2012年，Gideon只身从加纳来到温州求学，至今已在这座江南城市生活14年。

就读温州大学期间，汉语文化课上，老师依托PPT、教学视频讲解端午龙舟文化，课本里规整的图文、屏幕上碎片化的画面，让他知晓了龙舟竞渡是中国人端午最重要的民俗活动之一。“我的家乡也有类似的活动，在湖上大家划着独木船庆祝节日，但和中国龙舟又很不一样。”Gideon说。

彼时，全班同学都对这项水上运动充满好奇，但学校尚未开设实景体验课程，所有认知始终停留在纸面。闲暇之余，Gideon多次来到塘河边围观本土龙舟赛事，目睹百桨齐发、锣鼓齐鸣的震撼场面，现场滚烫的烟火气、队员之间极致的团队默契、两岸村民赤诚的喝彩声，彻底打破了他书本上的刻板认知。“教室里面看视频是冰冷的画面，站在河边亲眼看见龙舟飞驰，才能感受到这项运动独有的热血与凝聚力。”Gideon说。

三年前，一次与朋友闲谈中，Gideon无意提到想亲自感受一下“中国龙”，朋友二话不说立马热心牵线。经由朋友引荐，Gideon正式加入莘塍街道中村龙舟队，真正踏上龙舟，亲身感受这项传统运动的魅力。从此，他与瑞安龙舟结缘，“一划不可收拾”。

会划龙舟 爱吃肉粽

早已是瑞安村里人

在中村村民眼中，Gideon早已不是远道而来的外国人，而是村里龙舟队不可或缺的一份子。

“Gideon身体素质好，很有运动天赋，不用多教，几乎是一上手就会划，绝对是我们的一员大将啊！”龙舟队负责人张余胜介绍，自三年前Gideon第一次踏上龙舟，每年他都会主动邀约Gideon归队参赛。如今Gideon在瑞安工作，平日里工作繁忙，今年依旧抽空参与了两场龙舟竞渡，从未缺席核心赛事。

“他中文说得好，还会一点温州话，划了几年了，大家都认识他，交流方面一点关系都没有，村民们都很喜欢他。我们非常融洽，非常友好！”张余胜说。

得益于流利的中文功底，Gideon和全村村民沟通毫无障碍。平日里训练间隙，他会和队员们闲聊生活趣事、风土人情。Gideon拥有极强的运动天赋，学习能力出众，队内只需简单讲解划桨技巧与配合要点，他便能快速掌握要领，适应团队节奏，村民们都夸赞他天生适合划龙舟。

除了划龙舟，Gideon还体验了许多中国传统民俗。他去过朋友家过春节，体验写对联。去年，Gideon还登上了温州市全民艺术普及新春大联欢舞台，穿上喜庆的红色衣裳，参与表演。说到美食，他印象最深的是粽子。“今年，我也收到了几包粽子，我喜欢肉粽子！”

■新闻+

温州拥有源远流长的龙舟竞渡历史，自唐宋之时起，瓯海就有会昌龙舟竞渡的传统，每年端午时节都会呈现“千帆竞渡、万人空巷”的壮阔场面。2012年，温州被国家体育总局评为“中国龙舟名城”。依托得天独厚的水乡河道资源与深厚民俗底蕴，近年来温州持续以龙舟为媒介，搭建中外文化交流桥梁，让传统民俗走出国门、拥抱世界。温州龙舟的国际“朋友圈”越来越大。

爱上龙舟的外籍友人远不止Gideon。意大利汉学家唐云为瑞安龙舟倾情代言撰文；来自乌克兰的温州媳妇瑞娅体验龙舟后拍摄短视频在互联网爆火；德国吉森市教育代表团来温访问交流时，36名德国中学生登上龙舟亲身感受“中国龙”的魅力；温州大学等本地高校常态化开设龙舟体验课程，组织留学生参与龙舟训练、端午民俗体验，让青年外籍学子近距离感知端午文化。

遍布全球的温州人也正将龙舟文化传播到异国他乡。目前，温州人已在意大利、法国和西班牙等国相继成立了海外龙舟文化基地，华侨华人积极组建龙舟俱乐部推广龙舟运动。不久前，在美国加州，由谷歌、特斯拉、苹果等公司温州籍员工组成的“温州五马”龙舟队，在旧金山湾区龙舟赛上劈波斩浪；意大利温州华人华侨组成的“青龙队”，不仅在当地乘风破浪，还曾特地“打飞的”回乡划龙舟；在巴西，瑞安商会出资数十万元组建龙舟俱乐部，让南美大陆也响起温州的龙舟鼓点……

这条龙舟，正从温州出发，划向更广阔的世界。

来 源：温州晚报

原标题： 加纳小哥当了三年“划手” 以一叶龙舟读懂中式民俗温情

记者 张嫣彬 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com