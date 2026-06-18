端午假期温州多云为主午后多雷阵雨
温州都市报 2026-06-18 09:00:13
市气象台17日上午发布消息，端午期间（19日至21日）全市以多云天气为主，每天午后有雷阵雨的可能，假期最后一天雨势可能有所扩大。
温州网讯 市气象台17日上午发布消息，端午期间（19日至21日）全市以多云天气为主，每天午后有雷阵雨的可能，假期最后一天雨势可能有所扩大。
气温方面，假期三天体感较为闷热，19日最高气温可达34℃，20日略降至32℃，21日受降雨影响，最高气温将回落至29℃左右，最低气温稳定在25℃至26℃之间。
端午是走亲访友和短途休闲的好时机。对于计划出游的市民来说，午后时段需格外留意天气变化，户外活动最好随身携带雨具，并关注短时临近预警信息。
来 源：温州都市报
原标题： 端午假期
温州多云为主午后多雷阵雨
温州多云为主午后多雷阵雨
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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