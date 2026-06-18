温州开展2026年度客运包车企业安全事故应急救援演练 五大实操实训筑牢安全屏障

温州都市报 2026-06-18 09:03:00

昨天，2026年度客运包车企业安全事故应急救援演练活动在永嘉县岩头镇周宅村举行，全市20余家客运包车企业携营运车辆、一线从业人员360多人参加演练。

温州网讯 昨天，2026年度客运包车企业安全事故应急救援演练活动在永嘉县岩头镇周宅村举行，全市20余家客运包车企业携营运车辆、一线从业人员360多人参加演练。该活动由太平财产保险有限公司温州中心支公司主办。

本次演练设置五大实操实训科目，贴合旅游客运日常运营高频风险场景：道路突发交通事故现场应急处置演练；车辆反恐防范、车载火灾综合扑救演练；汛期道路受淹乘客紧急疏散转移演练；专业讲师现场教学车辆安全隐患排查、乘客受伤急救实操；全员干粉灭火器实操使用训练。所有科目全部模拟真实突发状况，参演人员分工协作、规范操作，完整完成报警、人员转移、伤员救护、火情扑灭、隐患自查全流程处置。

参与督导的交通管理部门工作人员表示，下一步将持续督促全市客运包车企业常态化开展安全教育培训与应急实战演练，紧盯车辆动态监控、驾驶员管理、车辆维保等关键环节，抓实风险源头管控，以常态化练兵筑牢道路客运安全生产屏障，保障群众出行平安顺畅。

来 源：温州都市报

原标题： 我市开展2026年度客运包车企业安全事故应急救援演练

五大实操实训筑牢安全屏障

作者 蔡雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com