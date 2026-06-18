展示民营经济优势精准对接头部资源 温州硬核产业将亮相“链博会”

温州都市报 2026-06-18 09:02:18

6月24日上午将在链博会W2数智科技链展区举办“温链全球、智创未来”温州人工智能与数字安全产业专场推介会，全方位展示温州城市形象、民营经济优势及数字经济发展成果。

温州网讯 第四届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）将于6月22日至26日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办。昨天，市贸促会透露，6月24日上午将在链博会W2数智科技链展区举办“温链全球、智创未来”温州人工智能与数字安全产业专场推介会，全方位展示温州城市形象、民营经济优势及数字经济发展成果。

“链博会”由中国贸促会主办，是全球首个以供应链为主题的国家级展会。本届展会将集聚全球80余个国家和地区龙头企业、国际经贸组织及专业客商，是链接全球产业资源、开展高端招商引资、促进中外经贸合作、畅通国际供应链的国家级重要平台。其中，中国（温州）数安港、吉星汽车科技（温州）有限公司等温州企业参展。

温州人工智能与数字安全产业专场推介会将涵盖城市形象展示、营商环境推介、产业政策发布、重点平台招商、跨境项目签约等内容，邀约海内外行业龙头、投融资机构、异地商会代表等百余位优质客商参会。

市贸促会相关负责人表示，此次推介会对温州高质量发展具有重要现实意义：一是借力国家级展会窗口，全方位提升温州城市知名度与产业影响力，展示我市民营经济与数字产业发展新风貌；二是精准对接全球头部资源，补齐新兴产业短板，培育壮大新质生产力；三是依托国际化平台赋能本土企业，加快新能源汽车、数字科技企业国际化布局；四是集中推介中国（温州）数安港等核心产业载体，集聚上下游配套资源，做强我市数字安全特色产业集群，助推全市产业转型升级。

来 源：温州都市报

原标题： 展示民营经济优势 精准对接头部资源 温州硬核产业将亮相“链博会”

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com