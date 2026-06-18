温州都市报 2026-06-18 09:03:01

昨天下午，温州金酷网络科技有限公司在杭州发布Douju AI影游引擎Beta2.0，支持实拍素材导入AI平台进行创作。

温州网讯 昨天下午，温州金酷网络科技有限公司在杭州发布Douju AI影游引擎Beta2.0，支持实拍素材导入AI平台进行创作。

此前，第22届中国国际动漫节在杭州白马湖国际会展中心开幕。金酷网络的展位上，不少观众现场体验了“真人实拍素材导入、AI自动生成互动剧情”的全流程，直呼“太神奇了”。

本届动漫节将持续至6月19日，观众仍可前往杭州白马湖国际会展中心B217、B3-4展位现场体验。

实拍素材免费做互动

让创作者“零成本”尝试

在发布会上，金酷网络发布Douju AI影游引擎Beta2.0，并宣布真人实拍互动分支引擎即日起免费开放。

创作者将自己的拍摄素材导入系统后，剧情分支搭建、多结局连线、云端合成等功能全部免费使用。什么情况下会收费？只有需要用AI从零生成画面时才产生费用。

“让实拍团队零成本把互动做起来。”金酷网络创始人、CEO葛斌斌说，对于影视剧组、文旅景区、Cosplay团队来说，这意味着尝试互动叙事的门槛几乎降到了零。

另外，iOS和安卓移动客户端即将上线，创作者不再被绑在电脑前；专业影视剧大数据调研系统，为创作者提供题材热度和市场数据参考；商用专业版则面向文旅、教育、传媒、政企等领域提供定制化方案。

结局走向你说了算

平台让观众边看边“玩”

在发布会上，金酷网络还演示了Douju AI互动影视平台内测版。在这里，用户刷到的每一个视频都可以“玩”。主角该往左走还是往右走？该相信这个人还是转身离开？选择权交到观众手里，不同的选择会触发完全不同的结局。

“互动影视过去的问题不是没人想看，是没地方看、没地方玩。”葛斌斌说，平台就是来建这个地方的,

对创作者来说，完成作品后即可上传至平台，面向全球用户播出。平台支持18种语言的语音合成和上百种文字翻译，一部作品做好，全球观众都能看懂。

聚焦AI互动影视赛道

温企完成核心产品研发

金酷网络是温州市鹿城区2025年8月招商的重点温商回归项目，落地温州AI动漫影视园（漫谷）还不到一年。创始人葛斌斌是温州人，此前在上海从事游戏行业20余年。把团队带回温州后，聚焦AI互动影视赛道，不到一年就完成核心产品研发。

据发布会上披露的数据，首届“Douju”全球AI互动影视创作大赛已吸引超过8000名创作者报名，600余人完成了3分钟以上的完整互动作品，120人正在制作20分钟以上的长篇互动影视作品。

来 源：温州都市报

原标题： 温企互动影视平台亮相杭州 真人实拍引擎免费开放

记者 林佩

本文转自：温州新闻网 66wz.com