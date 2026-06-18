学习强国温州学习平台 2026-06-18 09:07:37

近日，浙江瑞安街头，一名男生发现老人倒在路边，毫不犹豫报警求助。因放心不下，他一直守在原地直到警察赶来。后来，老人坦言自己已是癌症晚期。得知情况的男孩瞬间泪崩，掩面痛哭。

近日，浙江瑞安街头，一名男生发现老人倒在路边，毫不犹豫报警求助。因放心不下，他一直守在原地直到警察赶来。后来，老人坦言自己已是癌症晚期。得知情况的男孩瞬间泪崩，掩面痛哭。妈妈受访时说：“心疼孩子共情力太强，但也为他骨子里的善良感到欣慰。”愿每一份善意都被温柔以待，为这个善良的少年点赞！

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原标题： 男生看见老人倒在路边，毫不犹豫报警求助

作者：赵雅芝

本文转自：温州新闻网 66wz.com