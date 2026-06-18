潮新闻、教育部官网 2026-06-18 09:29:47

6月16日，教育部官网集中公布一批高等学校设置审批、备案结果。据统计，本次教育部共同意设置32所本科高等学校，其中浙江新增1所公办本科高校——温州职业技术大学。

6月16日，教育部官网集中公布一批高等学校设置审批、备案结果。据统计，本次教育部共同意设置32所本科高等学校，其中浙江新增1所公办本科高校——温州职业技术大学。

图据教育部官网

据悉，温州职业技术大学首批设置电气工程及自动化、电子信息工程技术、机械设计制造及自动化、服装工程技术、软件工程技术等5个职业本科专业，学校全日制在校生规模暂定为13000人。

学校官网信息显示，该校是浙南闽北唯一一所中国特色高水平高职学校、国家示范性高职院校、全国优质高职院校。2025年，学校再次以优异成绩入选中国特色高水平高职学校。

该校是1999年经教育部批准创办的全日制综合性高职院校，由温州机械工业学校、温州商业学校、温州经济学校、温州业余科技大学等4所学校合并组建而成，办学历史可以追溯到1965年。全日制在校生12000余人，设有智能制造学院、设计学院、人工智能学院、建筑工程学院、数字经贸学院、鹿城学院(继续教育学院)、瑞安学院、永嘉学院等11个二级学院。

来 源：潮新闻、教育部官网

原标题： 教育部同意：温州新增一所本科大学

本文转自：温州新闻网 66wz.com