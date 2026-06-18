温州日报 2026-06-18 09:29:47

近日，浙江省温州市生态环境局苍南分局（以下简称苍南分局）成功查获温州市首例以逃避监管方式向海洋排放陆源污染物的案件。涉案水产养殖场因私设隐蔽管道、违法偷排未经达标处理的养殖尾水，严重损害近岸海洋生态环境，被依法处以罚款12.32万元，目前该案已移送公安机关进一步处理。

苍南县海岸线绵延206.08公里，管辖海域面积约2740平方公里，海洋资源禀赋优越的同时，也肩负着筑牢海洋生态屏障的重大责任。

今年年初，苍南分局接到群众举报，称苍南县内某水产养殖场涉嫌直排养殖尾水入海。接到举报后，该局立刻组建专项小组，第一时间开展摸底调查。“该养殖场靠山面海，排污行为藏得隐蔽。首次执法排摸时，我们动用了无人机巡航，却没能发现排污痕迹，案件调查一度陷入僵局。”苍南分局相关工作人员娓娓道出他们探查该案的过程。

后续，执法小组及时调整策略，开启错时蹲守、隐蔽暗访的攻坚方案。经过连日蹲守，执法人员掌握了该养殖场的“偷排伎俩”：场内养殖产生的尾水统一汇集储存后，未经配套污水处理设备处理，而是通过私设的隐蔽PVC管道，在监管薄弱的时段排向海洋。

为夯实完整证据链条，彻底溯源整条非法排污通道，执法人员数次操控无人机，对养殖场及周边区域进行全方位、无死角的空中巡查，通过高空镜头清晰勾勒出PVC暗管的一头具体走向——一端连接尾水收集池，一路蜿蜒延伸，末端直通大海。

1月30日，执法人员对该养殖场进行突击检查，当场查获其通过隐蔽管道排放未经处理尾水的违法行为，并联合第三方专业检测机构现场取样化验，证实该养殖场排放废水中，污染物浓度均超过《海水养殖尾水排放标准（DB33／1384—2024）》表1的一级标准。其中，悬浮物超标7倍多，化学需氧量（COD）超标5倍多，总磷超标4倍多，总氮超标5倍多。

《中华人民共和国海洋环境保护法》第十九条第三款规定：“禁止通过私设暗管或者篡改、伪造监测数据，以及不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式向海洋排放污染物。”该养殖场私设暗管偷排尾水、刻意规避环保监管的行为违反了该法律条款，执法部门依法立案查处，向当事人送达法律文书，责令立即停止违法排污行为，并依据《中华人民共和国海洋环境保护法》第九十三条，处以罚款12.32万元。因该行为同时涉嫌违反《中华人民共和国环境保护法》第六十三条，苍南县公安局受理该案后，对相关责任人依法作出行政拘留的处罚决定。

来 源：温州日报

原标题： 逃避监管入海排污，苍南一水产养殖场被罚！

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com