泰顺发布 2026-06-18 10:45:30

6月17日，泰顺县委书记张银贵在市生态环境局泰顺分局调研调度。

6月17日，泰顺县委书记张银贵在市生态环境局泰顺分局调研调度。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设政治责任，全力守护好泰顺得天独厚的青山绿水，推动高质量发展和高水平保护良性互动、相得益彰，为加快建设“两区两高地”、稳步实现“强县富民”夯实基础。

在市生态环境局泰顺分局，张银贵实地了解日常业务运行、队伍建设等情况，并听取泰顺县生态环境保护、城镇截污纳管等工作情况汇报，对近年来泰顺生态环境工作取得的成效给予充分肯定。张银贵指出，守护好生态环境是最普惠的民生福祉，也是推动高质量发展的内在要求，更是必须坚决扛起的政治责任。全县上下要坚持“生态立县”战略不动摇，真正抓住生态县发展的“根本命脉”，坚持系统治理、综合施策，最大程度发挥生态环境的社会效益、经济效益，持续擦亮国家生态文明建设示范区“金字招牌”。

张银贵强调，要守好生态环境本底，树牢“底线就是红线，失守就是失职”意识，统筹攻坚“提气、治水、净土、降噪”，紧盯重点领域靶向攻坚、标本兼治，“一点一策”推进水质精细化管控，加快推进截污纳管等市政基础设施建设，坚决守牢生态环境安全底线。要厚植绿色发展家底，坚持在保护中发展、在发展中保护，培育发展新能源、新材料、节能环保等绿色低碳产业，常态化开展排查整治、溯源管控，深化探索浙闽边界跨区域生态协同治理，让蓝天白云、绿水青山成为最亮丽的“幸福底色”。要推动问题整改彻底，建立“发现—交办—整改—验收—销号”的全链条闭环，加密日常巡查频次，纵深推进生态环境问题系统整治，做到整改一个漏洞、补齐一块短板、解决一批问题，以常态化管控筑牢生态安全屏障。

张银贵强调，属地乡镇和相关部门要牢固树立和践行正确政绩观，坚持各负其责、统筹协同，人人尽责、事事闭环，凝聚合力守护好这一方青山绿水，以过硬成效为泰顺高质量发展厚植生态底色。

副县长王涛参加调研。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵在市生态环境局泰顺分局调研调度

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com