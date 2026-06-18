平阳县委常委会会议召开

平阳发布 2026-06-18 10:45:31

6月17日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要回信精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

6月17日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要回信精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委副书记、县长陈桂雷和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神。会议强调，重要文章系统阐述了培育发展未来产业的重大意义、方向路径和重点任务，为我们布局发展未来产业提供了根本遵循。全县上下要深入学习领悟，因地制宜发展和运用新质生产力，为提升发展注入更多强劲动能。要立足实际、科学谋划，牢固树立和践行正确政绩观，把准未来产业发展的方向和要求，坚持因地制宜原则，立足智能装备等产业优势，加快布局人工智能等未来产业，积极建设AI产业孵化中心、OPC/OTC特色社区。要产创融合、集群发展，紧紧抓住大孵化器集群等三大科创引擎，深入实施“尖兵领雁”“揭榜挂帅”等计划，加强关键核心技术攻关，加速推进产学研合作与成果转化。要外引内培、做强主体，锚定建成人工智能创新发展先行县，压实“一把手”招商，力争落地一批人工智能等未来产业项目，落实“一企一策”帮扶，积极推动龙头企业抢占新赛道、传统企业借助“人工智能+”向高新攀升。要优化环境、强化保障，完善全周期金融服务体系，重点支持未来产业、新兴产业发展，全力做好人才引育留用工作，为未来产业发展提供坚实保障。

会议传达学习了习近平总书记给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员的回信精神。会议强调，要加强党对少先队工作的领导，坚决扛起“省一大”召开地的使命担当，深化党、团、队阶梯式培养体系，强化党建带团建、队建，切实把党组织的政治优势、组织优势转化为育人优势。要厚植少年儿童爱党爱国情感，用好“省一大”纪念园、南麂国安教育基地等红色阵地，教育引导少年儿童传承红色基因、赓续红色血脉。要促进少年儿童全面发展，深化儿童友好城市建设，护航少年儿童健康成长。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会会议召开

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com