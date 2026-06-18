平阳县委书记孟晓斌调研平阳经济开发区高质量发展工作

平阳发布 2026-06-18 10:45:30

6月17日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳经济开发区管委会，调研平阳经济开发区高质量发展工作。

6月17日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳经济开发区管委会，调研平阳经济开发区高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于开发区工作的重要论述，按照省委、市委关于开发区工作的部署要求，精准把握体制改革与高质量发展方向，正视短板、靶向发力、实干争先，以改革赋能、创新驱动、产业提质为主线，全力推动平阳经济开发区各项工作迈上新台阶，为全县打造“双千亿”经济强县筑牢核心支撑。

孟晓斌先后前往平阳县第一农场海涂分场、浙江高宝机械有限公司、人才房项目建设现场，实地察看地块规划布局、土地盘活利用等情况，详细了解印包成套装备产业集群生产经营、技术研发、市场拓展等工作，仔细询问人才房项目施工进度、配套设施建设和交付使用计划。在随后召开的座谈会上，孟晓斌详细听取了平阳经济开发区（海西镇）及相关职能部门工作汇报。

孟晓斌指出，开发区改革事关平阳经济长远发展，要紧扣“三个一”核心要求，精准把握改革与发展定位，明晰高质量发展路径，坚守产业发展主责主业，坚持以改革创新、扩大开放为根本动力，将培育新质生产力作为核心任务，以“亩均论英雄”为鲜明导向，盘活存量资源、提升发展质效，推动开发区健康有序发展，以实干提升发展能级、巩固发展地位。

孟晓斌强调，要加快做强产业的核心支撑，进一步明晰主导产业，持续做大印包装备、工业母机等特色产业，持续拓展产业发展空间，坚持“项目为王”，统筹抓好招商引资和本土企业培育扶持，重点招引专精特新优质项目，落实政策助力企业扩产增效，建强企业雁阵，推动中小企业梯度成长。要加快打造创新的核心引擎，聚力发展新质生产力，全力创建专精特新产业集聚区，加快孵化器、加速器等科创平台建设，推动科创智造走廊加快发展，强化科创资源联动整合。要加快深化产城融合，统筹推进交通圈、城市圈、消费圈建设，以融合发展提升区域综合能级。要加快提升开放型经济水平，大力发展跨境电商等外贸新业态，加大外资招引力度，补齐对外开放短板。要加快推进绿色低碳园区建设，主动顺应绿色发展趋势，布局零碳园区建设，将绿色低碳打造为开发区发展新亮点。要加快夯实安全生产根基，理顺安全管理权责，筑牢安全生产防线。

孟晓斌要求，要全面加强党的领导，全面选优配强干部队伍，全面加强党风廉政建设，完善区镇融合运行机制，理顺开发区管委会与国企的运行机制，健全发展的要素保障机制、完善考核与正反激励机制，奋力推动平阳经济开发区高质量发展再攀新高，为全县经济社会发展贡献更大力量。

平阳县领导屠霁霞、盖军参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研平阳经济开发区高质量发展工作

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com