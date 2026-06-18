文成发布 2026-06-18 10:45:30

6月17日上午，文成县举行“文成讲坛”报告会，邀请浙江省国家保密局二级巡视员徐金春作专题授课。

6月17日上午，文成县举行“文成讲坛”报告会，邀请浙江省国家保密局二级巡视员徐金春作专题授课。文成县领导罗招政、杨德听、刘金红等出席报告会。

会上，徐金春以“认清保密斗争形势、着力筑牢保密防线”为主题，从充分认识保密工作的重要性、准确判断当前保密工作形势、严守保密法律和纪律规矩、切实做好新时代保密工作等四个方面，系统阐述了保密工作的极端重要性，深入分析了当前面临的复杂严峻形势，明确提出了新时代做好保密工作的实践路径，为我县后续保密工作开展指明了方向。

认真聆听报告后，与会人员一致认为，保密工作是贯彻总体国家安全观、维护县域国家安全和发展大局的重要基础性工作，整场报告站位高远、内容务实、以案明纪、以案示警，具有很强的针对性和指导性。大家纷纷表示，将以此次专题报告会为契机，牢固树立国家安全底线思维和风险防范意识，进一步筑牢保密思想防线，严格压实保密工作责任制，常态化开展保密自查自纠和警示教育，从严从细防范各类失泄密安全风险，推动形成“人人有责、人人尽责”的保密工作格局，全方位织密县域安全防护屏障，为全县经济社会高质量发展提供坚强国家安全和保密保障。

来 源：文成发布

原标题： 我县举行“文成讲坛”报告会

记者：赵鹏鹏 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com