瓯海发布 2026-06-18 10:45:30

6月17日，瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开，学习好领悟好习近平总书记在浙江工作期间树立和践行正确政绩观的理论和实践。

6月17日，瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开，学习好领悟好习近平总书记在浙江工作期间树立和践行正确政绩观的理论和实践。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话，瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、张攀作交流发言。瓯海区委理论学习中心组其他成员参加会议。

刘云峰指出，习近平总书记在浙江工作期间，不仅为浙江擘画了清晰的发展蓝图，更为我们留下了取之不尽、用之不竭的宝贵思想财富，深刻蕴含着树立和践行正确政绩观的价值取向和实践要求。我们要从中感悟思想伟力、汲取智慧力量，持续推动我区学习教育走深走实、见行见效，为全面展现基本实现社会主义现代化“科教新区、山水瓯海”生动图景提供有力保障。

刘云峰强调，要追根溯源、学深悟透，深刻把握正确政绩观核心要义，学出“胸怀全局”的政治站位，自觉把瓯海放到全市全省乃至全国发展大局中谋划，主动融入“一带一路”建设、长三角一体化发展等国家战略，全方位提升瓯海综合实力和核心竞争力；学出“以民为本”的真挚情怀，高质量办好民生实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；学出“科学决策”的思维方式，坚持调研为先、遵循规律，各项工作都要从实际出发，科学谋划发展思路；学出“实干担当”的过硬作风，大力弘扬“六干”作风，在招商引资、项目攻坚、城乡融合等重点工作中谋实策、务实功、求实效，创造经得起群众、实践和历史检验的实绩。

刘云峰强调，要知行合一、实干笃行，奋力书写高质量发展瓯海答卷，在推动经济稳进提质中践行正确政绩观，锚定全年经济社会发展目标任务，全力抓项目、扩投资、促消费、稳外贸，奋力实现“十五五”良好开局；在加速产业提能升级中践行正确政绩观，持续放大“一港一谷五院”等创新平台引领效应，大力发展智能经济、生命健康、新能源新材料等新兴产业，推动传统优势产业向时尚智造、智能制造转型；在深化城乡融合发展中践行正确政绩观，深入优化“一轴三片三区”城市格局，加快以“千万工程”牵引城乡融合发展，推进资源共享、产业共兴、村民共富；在持续增进民生福祉中践行正确政绩观，优化公共服务体系，加快全龄友好城市建设，提升基层治理水平，绘就“全民共富、全龄友好、全域善治”美好图景。

刘云峰强调，要锤炼党性、强化作风，持续推动学习教育走深走实，在学习上下真功，深入开展好“深化循迹溯源悟思想、自觉践行正确政绩观”活动，确保学出实效；在整改上动真格，按照“四对照三查摆”要求，聚焦重点问题，进一步提升“查”的深度和“改”的力度，坚决防范和纠治政绩观偏差；在实干上见真效，把树立和践行正确政绩观融入日常工作、贯穿发展全过程，进一步破解发展难题、办好民生实事，以务实举措推动学习教育取得扎实成效。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开

记者：吴佳佳 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com