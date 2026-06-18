龙湾区委书记夏禹桨开展节前安全生产、防汛防台检查

龙湾发布 2026-06-18 10:45:31

6月17日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入企业、出租房、应急物资仓库等点位，开展节前安全生产、防汛防台检查，实地排查风险隐患，现场梳理薄弱环节，同步督促街道部门要落实落细安全生产、防汛防台等各项工作，全力筑牢安全防线，确保人民群众度过一个平安祥和的端午佳节。

6月17日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入企业、出租房、应急物资仓库等点位，开展节前安全生产、防汛防台检查，实地排查风险隐患，现场梳理薄弱环节，同步督促街道部门要落实落细安全生产、防汛防台等各项工作，全力筑牢安全防线，确保人民群众度过一个平安祥和的端午佳节。

在浙江兴盛机械有限公司生产车间，夏禹桨边走边看，逐一查看生产车间设备运维、消防通道通行、灭火器材配备等状况，详细询问企业生产经营、安全生产措施落实等情况。他叮嘱企业要压紧压实安全生产主体责任，闭环落实全流程安全管控举措，定期开展隐患自查自纠，持续加强现场管理和员工安全教育培训，从源头防范生产安全事故。要求街道部门要借力数字化、智能化监管措施，丰富警示教育形式，以案释法强化企业管理人员安全意识，牢牢守住安全生产底线。

来到永强大道的沿街出租房，夏禹桨逐层排查屋内违规用电、易燃杂物堆放、电动车入户充电等隐患，重点检查了楼道内消防器材配备、电气线路规范、逃生通道畅通等情况，对片区出租房全域加装简易喷淋装置的防控举措予以肯定。他强调，出租房是基层消防治理的重难点区域，属地街道、村社要做实网格化精细管控，主动上门开展隐患排查整治，同步面向租客普及用火用电避险常识；房东要切实履行消防安全主体责任，自觉规范用火、用电、用气行为，多方合力守好出租房消防安全关口。

走进沙城街道应急物资仓库，夏禹桨逐一检查救生装备、通讯对讲机、消防救援器材等物资储备，现场察看点位实时监控画面，了解无人机操作、值班值守、险情联动处置等情况。他强调，汛期、节假日叠加阶段，街道要动态盘点储备物资，及时补充损耗、更新老化设备，确保关键时刻调得出、用得上、靠得住。要完善人员值守、险情上报、物资快速调配机制，常态化开展应急队伍实战演练，构建响应迅速、保障有力的基层应急体系，全力筑牢辖区安全防护屏障。

龙湾区领导倪士章参加检查。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨开展节前安全生产、防汛防台检查

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com