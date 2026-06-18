永嘉发布 2026-06-18 10:45:31

6月17日，永嘉县委书记吴呈钱参加“两个健康”直通车政企恳谈会科创专场，与企业家面对面交流，听取意见建议、精准对接需求、破解发展难题，政企携手推动科技创新与产业创新深度融合，为“人产城融合、农文旅共富”提供有力支撑。

6月17日，永嘉县委书记吴呈钱参加“两个健康”直通车政企恳谈会科创专场，与企业家面对面交流，听取意见建议、精准对接需求、破解发展难题，政企携手推动科技创新与产业创新深度融合，为“人产城融合、农文旅共富”提供有力支撑。永嘉县委常委、常务副县长陈博主持，永嘉县领导赵洁鑫、陈炎冀参加。

座谈中，企业家们结合自身发展实际，围绕科技攻坚项目、科创集群配套设施、企业数智转型及人工智能、低空经济、文化创意产业发展等方面提出意见建议。吴呈钱边听边记，不时与企业家们开展互动交流，就大家关心的问题现场回应，并要求相关职能部门和属地要逐条梳理、闭环跟进，确保件件有回音、事事有着落。

吴呈钱指出，当前科技创新已成为区域竞争、突围发展的重要引擎，永嘉作为温州融杭接沪的“桥头堡”，随着温州北高铁新城TOD项目加快建设、温州北人工智能与产业创新社区挂牌数安港“第十一大社区”，正迎来创新要素加速汇聚的战略窗口期。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，大力推进“4+3+N”产业体系建设，加快形成科技创新和产业创新深度融合、双向赋能的发展格局。

吴呈钱强调，要解放思想，加强科技前沿知识学习，主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，立足县域实际、发挥比较优势，因地制宜发展新质生产力，形成“热带雨林式”的创新生态，在人工智能、低空经济、车联网等新兴赛道抢占先机。要开放包容，以更加开放包容、改革创新的理念，深入推进科技教育人才一体化改革，推动各类创新资源向企业集聚，强化企业梯度培育力度和科技创新驱动，大力培育科技创新企业、专精特新企业、单项冠军企业、独角兽企业，为县域经济高质量发展积蓄强大动能。要优化服务，乡镇部门主动靠前，精准对接企业需求，完善科技孵化、人才服务、产业对接等全周期生态，用“阳光雨露”滋养企业茁壮成长。要同频共振，切实营造政企同行、齐力奋进的浓厚氛围，吸引更多人才来永创新创业。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开“两个健康”直通车政企恳谈会科创专场

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com