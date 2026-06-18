永嘉发布 2026-06-18 10:45:31

6月17日，永嘉县委全面深化改革委员会第六次会议暨高质量发展建设共同富裕示范区县域样板推进例会召开

6月17日，永嘉县委全面深化改革委员会第六次会议暨高质量发展建设共同富裕示范区县域样板推进例会召开，永嘉县委书记吴呈钱在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，紧扣县委“人产城融合、农文旅共富”工作主线，牢固树立和践行正确政绩观，一体推进重大改革和重点工作，体系化推进各领域各区域体制机制创新，打造更多有永嘉辨识度、影响力的标志性成果。永嘉县领导钟方成、陈博、唐红专、黄益文等参加会议。

会议传达学习了省委、市委全面深化改革委员会会议及共富推进例会有关精神，听取了永嘉县领导关于重大改革和重点工作情况的汇报；永嘉县委改革办、永嘉县共富办汇报了工作总结、工作方案、改革项目清单和任务书，永嘉县经信局、永嘉县农业农村局、永嘉县卫健局交流了改革经验做法。

会议对今年以来永嘉县各领域狠抓改革任务落地取得的成效表示充分肯定。会议指出，要深刻领会以改革破题、推动高质量发展促共富的重大意义，进一步坚定以改革破题、推动高质量发展促共富的信心决心，优化提升以改革破题、推动高质量发展促共富的理念方法，以重大改革为牵引，以小切口改革为撬动，以试点攻坚为示范，全力推动各项改革任务落地见效，为县域经济社会高质量发展注入强劲动能。

会议强调，要锚定目标强攻坚，盯紧抓改革、促共富的重点任务。要聚焦服务融入重大战略，激发发展活力，在服务融入区域协调发展、服务融入经济体制改革、扩大内需战略等方面持续发力。要聚焦产业转型升级，建强特色产业集群，推动教育科技人才一体改革、“两新”深度融合改革、人工智能创新发展应用示范改革等走深走实。要聚焦全国统一大市场建设，增强内外循环动能，畅通双向开放通道，推进跨境贸易便利化，切实优化营商环境。要聚焦缩小“三大差距”，推进城乡一体融合发展，以发展轴建设打通城乡要素流动堵点，推进乡村片区组团发展，以更大力度推动“农文旅体交”深度融合，抓好托育、教育、医疗、养老等重点领域改革，让更多群众共享改革成果。要聚焦基层治理能力现代化，筑牢安全发展基石，深化县属国资国企改革，运用好“小切口”、数字化等手段，探索党建引领“三方共治”等治理方式，助推高质量发展和高水平安全良性互动。

会议强调，要压实责任强统筹，凝聚抓改革、促共富的工作合力。要坚持“一把手”牵头抓总，深化细化改革任务举措，坚持“一盘棋”统筹推进，强化全过程跟踪、全周期服务，坚持“一本账”管理销号，严格对照时间表、路线图挂图作战，确保改革工作按节点要求推进。要树立和践行正确政绩观，从实际出发、按规律办事，因地制宜大胆探索创新，健全正向激励机制，营造崇尚改革担当的浓厚氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委全面深化改革委员会第六次会议暨高质量发展建设共同富裕示范区县域样板推进例会召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com