乐清召开“双碳”工作部署推进会：聚力建设更高水平生态市 持续擦亮美丽乐清鲜明底色

乐清发布 2026-06-18 10:45:00

6月17日，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全市新型能源体系建设和美丽乐清提质增效行动部署推进会召开，套开乐清市美丽乐清建设领导小组会议。

6月17日，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全市新型能源体系建设和美丽乐清提质增效行动部署推进会召开，套开乐清市美丽乐清建设领导小组会议。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要全面贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，按照省委省政府、温州市委市政府部署要求，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，加快构建新型能源体系，建设更高水平生态市，持续擦亮美丽乐清建设的鲜明底色，为“十五五”高质量发展提供有力支撑。

乐清市委副书记、市长胡立左主持会议，乐清市领导陈鹏、吴天峰、陈万钦、陈晓炬、郑义等参加。

会议听取了“十五五”时期全市“双碳”目标任务及能源结构优化、美丽乐清提质增效行动2026年重点工作和生态治理能力提升等工作情况的汇报。乐清经济开发区管委会、乐清市经信局、乐清市交通运输局、乐清市住建局、虹桥镇等作交流发言。

戴旭强指出，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，是对标对表习近平总书记和党中央关于碳达峰碳中和决策部署、服务“国之大者”的实际行动，是破解新的“成长的烦恼”、加快转型升级发展步伐的迫切需要，是抢抓城市发展新机遇、塑造区域竞争新优势的战略抉择，也是树立和践行正确政绩观、坚定不移走绿色发展之路的必然选择。全市上下要进一步提高思想站位，切实增强责任感、紧迫感和使命感，更加主动服务“双碳”战略，凝心聚力抓发展、集中精力抓减排，加快发展绿色新质生产力，以更高标准、更实举措推动美丽乐清建设迈上新台阶。

戴旭强强调，要坚持因地制宜、系统谋划、稳妥有序，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，在锚定目标、加压奋进中进一步提升建设更高水平生态市、打造美丽乐清的质效水平。

要聚焦“产业优化”，推进技术改造提升，严控“两高”项目新上，加快战新产业发展，统筹推进低（零）碳园区建设，锻造先进制造业新内核。

要聚焦“能源优化”，大力发展非化石能源，推进化石能源高效利用，加快储能多元发展，构建低碳高效能源新格局。

要聚焦“交通运输结构优化”，优化运输方式，推广清洁低碳运输装备，完善绿色交通基础设施，打造现代化绿色智慧物流新动脉。

要聚焦“生态环境治理能力水平提升”，坚决打好碧水、蓝天、净土清废三大保卫战，全面提升生态碳汇能力，大力推广绿色建筑，深入培育低碳生活方式，健全现代环境治理新体系。

戴旭强要求，强化全域统筹协调，拧紧责任链条，完善工作机制，引导企业充分认识降碳减污的重要性和紧迫性，在握指成拳、同频共振中推动各项任务落地落实落细。

来 源：乐清发布

原标题： “双碳”工作部署推进会召开：聚力建设更高水平生态市 持续擦亮美丽乐清鲜明底色

记者 朱琼洁/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com