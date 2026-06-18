瑞安市委常委会传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神等内容

瑞安发布 2026-06-18 10:43:44

6月17日，瑞安市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见，并专题研究防汛防台抗旱、安全生产、平安稳定等工作。

6月17日，瑞安市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见，并专题研究防汛防台抗旱、安全生产、平安稳定等工作。

瑞安市委书记李剑锋主持会议。

会议传达学习习近平总书记在会见美国总统特朗普、俄罗斯总统普京时的重要讲话，对推动哲学社会科学高质量发展作出的重要指示，在《求是》杂志上发表的重要文章，《在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班上的讲话》《做强做优做大实体经济》精神等。

会议指出，要把准政治方向，坚持和加强党的全面领导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深化党的创新理论体系化学理化研究阐释，紧扣“十五五”规划目标任务，加强前瞻性思考、全局性谋划、系统性部署，把规划蓝图转化为发展实景。要聚力发展主线，坚持把经济发展的着力点放在实体产业上，全面建强“4+4+N”现代产业体系，推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进。要提升开放水平，持续打好“稳拓调优”组合拳，提速建设国际陆港，大力发展跨境电商等新业态，深化同美国、俄罗斯各领域交流合作，以高水平开放促进高质量发展。

会议专题研究防汛防台抗旱工作，传达了梅雨期全省、温州市防汛防台抗旱工作精神，通报瑞安市防汛防台抗旱工作形势，部署下步重点工作任务；有关单位作汇报发言。

会议强调，要紧盯隐患清零，把“排查网”拉得更密。要聚焦江河库塘、小流域山洪、地质灾害、城市内涝、交通安全、海上船舶等六大领域，把排查范围再扩大、触角再延伸。要科学调度预警，把“应急链”拧得更紧。要提高预警叫应能力，滚动分析、实时预报，实现水情、雨情、地质等信息共享；提高应急准备能力，统筹各类抢险救援力量和物资，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢；提高镇自为战、村自为战能力，确保各应急小单元人人懂岗位职责、熟避险路线、会装备操作。要压实责任链条，把“基础桩”打得更实。要强化组织领导，树立“排查不到位就是失职、整改不到位就是事故”理念,将任务分解到岗、责任压实到人；强化常态督导，抓好监督检查，严肃追究责任；做好值班值守,各基层防汛责任人要按照市里的响应等级规定到岗到位、履职尽责。

针对端午节假期的安全生产和平安稳定工作，会议强调，要聚焦重点领域开展拉网式安全排查，重点检查旅馆酒店、燃气站点、老旧房屋、高层建筑等场所消防安全情况；深化食品隐患排查治理，严厉打击食品安全违法行为，保障好群众舌尖上的安全。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神等内容

记者：贾洁楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com