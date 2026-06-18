新华网 2026-06-18 10:51:57

17日，在美国休斯敦体育场举行的美加墨世界杯K组首轮比赛中，他们打进队史首粒世界杯进球，收获首个积分，逼平夺冠热门葡萄牙队。

1:1！时隔52年重返世界杯舞台的刚果（金）队爆出又一个大冷门。17日，在美国休斯敦体育场举行的美加墨世界杯K组首轮比赛中，他们打进队史首粒世界杯进球，收获首个积分，逼平夺冠热门葡萄牙队。

6月17日，刚果（金）队球员维萨（前左三）在比赛中头球攻门得分。新华社记者 徐子鉴 摄

本场比赛最引人关注的无疑是41岁的克·罗纳尔多（C罗）是否首发出场。作为葡萄牙足球的旗帜人物，目前在沙特超级联赛效力的C罗状态和能力都远不如巅峰时期。而葡萄牙队近年来人才辈出，基本完成更新换代，世界排名第五，全队身价位居各参赛队前列。不过教练组依然决定让C罗首发，他连续六届世界杯登场，将冲击连续六届世界杯进球的纪录。

6月17日，葡萄牙队球员若昂·内维斯（上右）在比赛中头球攻门得分。新华社记者 肖艺九 摄

开场仅6分钟，帮助巴黎圣日耳曼队实现欧冠两连冠的葡萄牙队中场若昂·内维斯就头球破门。但很多人预期的大胜并未出现，领先后葡萄牙队进攻欲望大减，空有控球率，却难以转化为射门，整个上半场他们甚至仅有两次射门，比对手还少，C罗也没有获得射门机会。反观刚果（金）队，防守稳固，拼抢积极，反击打得有声有色，并终于在上半场补时的最后时刻，通过角球机会由维萨头球扳平比分，这也是刚果（金）队的世界杯首粒进球。

易边再战，葡萄牙队依然是占据主动的一方，但面对刚果（金）队的顽强防守还是办法不多。刚果（金）队的反击多次制造进攻良机，但他们在最后一脚传球和临门一脚上欠了些火候，双方都未能改写比分。全场控球率葡萄牙队60%:32%大幅领先，传球次数791:263遥遥领先，但射门次数7:8，全场也只有那个进球打在门框范围以内。C罗打满全场，他在第68、74分钟的两次攻门均无功而返。

6月17日，葡萄牙队球员C罗在比赛后向观众致意。新华社记者 肖艺九 摄

最终，刚果（金）队1:1逼平葡萄牙队，爆出本届世界杯开赛以来的又一冷门，这也是他们获得的世界杯第一分。下一轮葡萄牙队将于23日对阵世界杯新军乌兹别克斯坦队，刚果（金）队将迎战哥伦比亚队。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜再爆冷门 刚果（金）1:1逼平葡萄牙

记者 王恒志 王集旻

本文转自：温州新闻网 66wz.com