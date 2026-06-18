新华网 2026-06-18 10:53:18

当前我国成人超重率约为34.3%，肥胖率约为16.4%；6岁至17岁儿童青少年超重率约为11.1%，肥胖率约为7.9%……

当前我国成人超重率约为34.3%，肥胖率约为16.4%；6岁至17岁儿童青少年超重率约为11.1%，肥胖率约为7.9%……记者从6月17日在京召开的第十一届中国肥胖预防控制科学大会上了解到，我国肥胖流行形势依然不容乐观。

本次大会以“全生命周期肥胖的科学防控”为主题，由中国疾控中心（中国预科院）、上海君石生命科学研究院、国家体育总局体育科学研究所主办。

超重和肥胖是众多慢性病的独立危险因素。大会报告指出，归因于超重和肥胖的医疗负担也在增加。

我国中心型肥胖问题日益凸显。国家食品安全风险评估中心总顾问、研究员陈君石援引一项覆盖9省市、跨度25年的研究结果指出：男性、女性的腰围超标比例分别是整体BMI超标比例的3.3倍、3.7倍。

与会专家表示，将以此次大会为契机，进一步推动科学研究、可靠证据、实践经验和政策需求相衔接，以体重管理的“小切口”破解慢病防控的“大课题”，助力健康中国建设。（完）

来 源：新华网

原标题： 成人超重率超三成 我国肥胖形势依然不容乐观

记者 顾天成

本文转自：温州新闻网 66wz.com