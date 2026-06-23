新华网 2026-06-23 11:11:39

法国西部22日迎来本轮热浪“最热一天”，局地气温预计升至43摄氏度。法国教育部已下令全国逾800所学校停课。

法国西部22日迎来本轮热浪“最热一天”，局地气温预计升至43摄氏度。法国教育部已下令全国逾800所学校停课。

法国气象局预报显示，西南部城市波尔多22日下午最高气温可达43摄氏度，首都巴黎气温或升至39摄氏度。

据法国教育部通报，全国6万所学校中有超800所宣布停课，另有1800所学校调整教学时间。自上周起，法国一些学校已建议家长让孩子居家，或是中午接孩子离校，避免学生待在闷热的教室里。

这是6月22日在法国巴黎拍摄的一家药店外的电子温度显示牌。新华社记者邬惠我摄

波尔多一名小学教师告诉法新社，她对当地政府未出台校园配套降温措施“表达担忧”。她说，孩子们上周待在32摄氏度的教室里，马路对面的超市却开着空调，环境凉爽。“往后只会越来越热，再这样下去，我们恐怕得转移到超市过道里上课。”

法国已面向全国近半数地区发布最高级别的高温红色预警。气象部门警告，本轮天气炎热程度堪比2003年夏季欧洲遭遇的极端热浪。当时持续高温引发严重干旱和用水短缺，造成大量民众出现健康问题。

巴黎所在的法兰西岛大区22日呼吁民众尽量居家，警告高温或引发公共交通设施出现故障。法兰西岛大区主席瓦莱丽·佩克雷斯说：“我们的交通系统正承受巨大压力……铁轨无法耐受50摄氏度以上高温。”她补充说，早晚高峰列车挤满乘客，“车厢内的空调根本起不到制冷效果”。

法国5月已遭遇一轮反常高温天气，多地气温打破历史最高纪录。据法国气象局统计，1947年至今，法国共出现51次热浪，34次发生在2000年之后，其中26次在2011年之后。

气象专家说，高温天气频发是全球变暖的信号，预计未来热浪会“更频繁、更持久、更强烈”。

来 源：新华网

原标题： 局地气温达43摄氏度 法国逾800所学校停课

记者 刘江

本文转自：温州新闻网 66wz.com