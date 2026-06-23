新华网 2026-06-23 11:14:21

韩国一项最新民意调查结果显示，总统李在明的不支持率升至49.7%，支持率降至46.7%。

韩国一项最新民意调查结果显示，总统李在明的不支持率升至49.7%，支持率降至46.7%。这是李在明去年6月上任以来，不支持率首次高于支持率。民调机构分析，地方选举选票短缺事件是导致李在明支持率下滑的主要原因之一。

受《能源经济新闻》委托，韩国民调机构“真实计量器”15日至19日就李在明施政情况对全国2517名成年人展开调查。22日发布的民调结果显示，李在明支持率为46.7%，较一周前数据下降4.8个百分点，在该机构民调中首次跌破50%。其不支持率为49.7%，较一周前数据上升5.5个百分点。

2025年12月3日，在韩国首尔青瓦台迎宾馆，韩国总统李在明举行外媒记者会。新华社记者姚琪琳摄

据“真实计量器”分析，李在明支持率主要受到选票短缺事件和执政党共同民主党内部不和传闻拖累。此外，韩国股市上涨使民众对资产市场两极化担忧加剧，导致李在明在首都圈地区和中间层群体支持率走低。

针对上述民调结果，韩国总统府青瓦台表示将更加努力倾听民众声音。一名青瓦台官员说：“我们以严肃和谦逊的态度对待此事，将更加关注民众关切和期望。”

在3日举行的韩国地方选举中，部分投票站因选票不足一度暂停投票。这一事件近日持续发酵，引发民众集会抗议，部分人要求重新选举。韩国国会已于18日批准就此事启动为期45天的国政调查。

这场选举结束后，共同民主党曝出“内讧”传闻。据韩国媒体报道，该党多名国会议员以共同民主党候选人未能赢得首尔市长等关键职位为由，要求党首郑清来引咎辞职。（张旌）

来 源：新华网

原标题： 韩国总统李在明不支持率首超支持率

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