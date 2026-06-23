国际观察｜斯塔默辞职凸显英国政坛深层困局

新华网 2026-06-23 11:15:36

英国首相斯塔默22日宣布将辞去执政党工党党首职务，并将在继任者产生后卸任首相。

英国首相斯塔默22日宣布将辞去执政党工党党首职务，并将在继任者产生后卸任首相。

分析人士认为，工党政治人物安迪·伯纳姆近日在议会补选中胜出，是斯塔默辞职的直接原因。但无论谁入主唐宁街，都将面对经济增长乏力、社会分化加剧等一系列挑战。近年来英国首相频繁更替，根源在于历届政府都未能有效应对长期积累的经济和社会问题。

支持尽失

2024年7月，斯塔默带领工党在议会下院选举中胜出，结束保守党连续14年执政，随后正式就任首相。斯塔默当时以“改变”为竞选口号，承诺推动经济增长、改善公共服务、控制非法移民。然而不到2年，他便在党内失去支持，成为又一名未能完成任期的英国首相。

2026年6月22日，英国首相斯塔默在伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社发

斯塔默试图在严格控制公共支出和回应民生诉求之间寻求平衡，却不断陷入政策争议。其限制老年人冬季取暖补贴、推动残障福利改革等措施，引发工党议员、工会等方面反对。斯塔默政府随后作出调整和让步，又被批评缺乏明确方向。英国《金融时报》认为，接连出现的政策转向和党内混乱，损害了工党标榜的稳健执政形象。

此外，斯塔默任命与已故美国富商爱泼斯坦交往密切的彼得·曼德尔森为英国驻美大使，进一步削弱其公信力。今年2月，英国警方对曼德尔森启动刑事调查。英国《卫报》认为，斯塔默的政治判断力因这一丑闻而受到质疑。此后，首相府高官接连辞职，斯塔默塑造的审慎用人和良好治理形象也受到冲击。

工党在今年5月的英国地方选举中遭遇重挫，党内要求斯塔默下台的呼声高涨。不过，当时尚无有力竞争者挑战斯塔默的工党党首和首相职位。

本月19日，时任大曼彻斯特市长的伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争、进而角逐首相职位的条件。这被舆论视为促使斯塔默辞职的直接因素。

继任者浮现

伯纳姆目前被视为最有可能接任工党党首和英国首相的人选。英国舆观调查公司5月公布的调查结果显示，47%的受访工党党员将他列为党首第一选择。伯纳姆曾在前首相戈登·布朗政府担任文化大臣和卫生大臣，两度竞选工党党首，并自2017年起担任大曼彻斯特市长。

伯纳姆主张经济、移民、教育和产业政策改革，结束“涓滴经济学”模式，推动英格兰北部再工业化。舆论认为，相比斯塔默较为谨慎和技术官僚式的执政风格，伯纳姆更善于鲜明表达立场并与选民直接沟通。

近年来，极右翼政党英国改革党在英格兰北部和中部影响力上升，直接威胁工党的传统票仓。伯纳姆日前在马克菲尔德选区补选中大幅领先改革党候选人，使其支持者更加相信他是阻止改革党继续扩张的最佳人选。

2026年5月7日，一名男子抵达英国首都伦敦一家投票站参加地方选举投票。新华社发（雷伊·唐摄）

英国利物浦大学选举问题专家斯图尔特·威尔克斯-希格对记者表示，伯纳姆此番胜选并不意外，但如此大的领先优势意义重大，为其积累了强劲政治势头。

不过分析人士认为，伯纳姆即使成为首相，也将面临诸多挑战，如经济转型所需的巨额资金从何而来、相关筹款举措能否遵守既定财政规则等。

深层困局

如果伯纳姆顺利接任，将是英国脱欧后10年内第7位首相。分析人士认为，首相走马灯式轮换表面是因为脱欧纷争、党派博弈、政坛丑闻和政策失败，根本原因则是历届政府始终未能有效解决英国长期积累的经济和社会问题。

英国国家统计局6月数据显示，4月英国国内生产总值环比萎缩0.1%，为2025年8月以来首次出现月度萎缩。英国媒体报道，鉴于经济增长乏力、公共债务高企加之财政支出空间有限，英国政府既难以通过大规模投资推动增长，也难以充分满足医疗、教育、住房和社会保障方面的需求。

2025年11月26日，人们行走在英国曼彻斯特一处立交桥下。新华社发（乔恩·休珀摄）

英国智库政府研究所认为，受外部危机、人口老龄化及全球经济格局变化等因素影响，过去十年英国政府的治理难度明显增加。而首相和政府要员的频繁更替，又进一步削弱政策连续性和政府执政能力，形成恶性循环。

英国政治格局近年也在发生变化，工党和保守党两大传统政党主导政坛的“两党体系”受到冲击，极右翼的英国改革党在英格兰扩张，民族主义政党则在苏格兰和威尔士兴起。

“过去两年里，工党和保守党的支持率都出现了全面崩塌，而这在很大程度上是他们自己造成的。”英国斯旺西大学研究人员路易斯·布罗姆菲尔德对记者表示，保守党受前首相特拉斯执政时经济政策失败和前首相约翰逊的政治丑闻拖累，工党则暴露出缺乏领导力问题。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所研究员杨芳认为，英国政治体制和政党文化与现实经济社会需求之间的矛盾不断加深，导致公共治理效率下降、选民不满上升。“不论是保守党还是工党，执政党在内部分歧扩大、权力斗争加剧时往往通过更换首相来维持执政。但事实证明，这种被动应对方式不足以解决英国的深层次结构性问题，只会陷入低效的循环往复。”

来 源：新华网

原标题： 国际观察｜斯塔默辞职凸显英国政坛深层困局

记者 赵家淞 于艾岑

本文转自：温州新闻网 66wz.com