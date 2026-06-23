新华网 2026-06-23 11:16:49

文化和旅游部6月22日数据显示，2026年端午节假期3天，全国国内出游1.24亿人次，同比增长4.4%；国内出游总花费444.56亿元，同比增长4%。

龙舟渡，粽香浓，又是一年端午时。

文化和旅游部6月22日数据显示，2026年端午节假期3天，全国国内出游1.24亿人次，同比增长4.4%；国内出游总花费444.56亿元，同比增长4%。

这个假期，人们在龙舟竞渡中怀古，在品味粽香中团聚，在民俗体验中出游，传统节日与美好假日深度融合、相得益彰。

传统节日有新意。假期中，各地广泛举办龙舟主题活动和竞技赛事，开展端午祈福、非遗展演、文创市集、国风游园等系列活动，涵盖“赛、展、游、购、娱”等多业态。美团数据显示，龙舟观演、端午香囊制作等民俗体验活动在多地走热，“端午香囊制作”搜索量环比增长约10倍，“竹编龙舟”搜索量环比增长约3倍，传统民俗正成为带动文旅消费的新增长点。

阖家出游好惬意。传统佳节氛围令游客们更愿意阖家出游，家庭游、慢旅行广受欢迎，亲子游成为市场主力。年轻群体青睐都市周边的小城，在古城漫步、民俗体验中寻求松弛感。假期中迎来夏至节气，避暑游受到欢迎。在去哪儿平台上，一批拥有“20度清凉”的避暑小城预订量同比增长超40%，特色古镇搜索量增3倍。

6月19日，参赛代表队在贵州省镇远古城进行龙舟比赛。新华社记者 杨文斌 摄

特色消费添暖意。随着暑期旅游旺季到来，各地纷纷发力拓展特色消费场景。沈阳、成都、合肥等地举办大型演唱会，带动周边住宿预订量显著增长。五彩绳、古风香囊等非遗文创销售火热。低空光影秀、啤酒嘉年华、水上夜游等新场景不断涌现，丰富夜间文旅体验。国家级夜间文化和旅游消费集聚区累计夜间客流量3858.95万人次，同比增长2.43%。

6月19日，在山东省枣庄市台儿庄古城，一名小朋友在演艺人员鼓励下表演节目。新华社发（李志军摄）

文化之美增引力。中华民族传承千年的美好节日，也吸引了不少外国人前来体验。据国家移民管理局统计，端午节假期，外国人入出境77.7万人次，较去年同期增长23.3%。外国客人在品美食、看龙舟、学节气知识中不断感知中国、懂得中国。

“仲夏端午。端者，初也。”花开半夏，万物繁盛，正是出门休闲好时节。让我们从这美好的节日出发，品味传统文化之美、共享游山玩水之乐。

来 源：新华网

原标题： “粽”享端午 1.24亿人次出游

本文转自：温州新闻网 66wz.com