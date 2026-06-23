温州肯恩大学 2026-06-23 11:37:22

于此启航，走向世界。从温肯出发，近7000名莘莘学子以梦为马，跨越山海。约70%的本科毕业生选择继续深造。

他们既懂中国，也知世界——这是温肯中西学术、文化交融课堂内外的每一束光、每一次对话、每一次实践激发内在的禀赋，积淀青年成长的力量。

高考之后，世界在你面前打开一扇门。你可曾想象过心仪大学的模样？

温州肯恩大学2026年本科招生亮点，或许能给你答案：

融贯中美，博雅立身

格物致知，创新卓越

拥抱多元，链接未来

亮点一：中美合作·办学典范

浙江省与美国新泽西州友好省州合作项目。全国目前校园面积最大、学生人数最多、本硕博学科体系最完备、普惠性程度最高的中美合作大学，已经成为中美教育合作的标志性项目。 2026年计划招生1480人，扩增超3%。

亮点二：尊重个性·自由成长

·自由选专业

入校第一学期内可自由在普通类专业中选择，无论该专业是否在考生所在省份投放计划，不设名额限制、无考试要求。

·自由交换

大二起可自由选择赴美肯交换，享受新泽西州州内学生的学费待遇。

·自由选通识课程

多路径通识教育，可自主搭配课程结构。 包括数学逻辑、定量分析、人工智能、历史、大众传媒、哲学等等丰富的课程。

亮点三：三教融合·三化赋能

“三教融合”（通识+专业+国情三大课程体系）与“三化赋能”（个性化+小班化+科研导向化）贯穿本科全阶段，培养批判性思维、跨文化沟通、科研创新、协同合作能力与领导力、家国情怀与国际胜任力。

亮点四：四维支撑·全面护航

构建语言适应、心理支持、学术引导、发展导航“四维支撑”体系，英语语言中心、学术支持中心、职业发展中心、太阳树心理中心、书院导师等全方位护航学生成长。

亮点五：学术为根·科研育人

本科生深度参与科研。设立“师生拍档科研项目”，每年举办“学生科研日”，本科生在SCI、SSCI等国际权威期刊上发表论文，活跃于国际学术会议。2026年正式启动荣誉项目，为拔尖学子提供超常规学术挑战与资源，开辟专属成长快车道。

亮点六：全球舞台·融通世界

深度融入全球舞台，频繁亮相APEC、世界青年领导力训练营等国际高端平台，并在德国红点奖、英国新概念设计奖、微软“创新杯”全球学生科技大赛、美国大学生数学建模大赛等国际赛事中斩获佳绩，充分体现融通世界、引领未来的素养。

亮点七：升学卓越·就业多元

高质量升学稳居一流梯队。2025届毕业生中约75%选择出国继续深造，其中60%获世界排名前50大学录取，83%获世界排名前100大学录取。深造率与国内顶尖高校相媲美。拥有通畅的本校升学路径（豁免语言成绩、免除成绩认证等），攻读本校研究生可享学费优惠政策。

多元化就业路径。华为、腾讯、网易、海康威视、阿里巴巴、蚂蚁金服等行业领先企业均有毕业生入职。众多学子就职于上海、杭州、深圳等中心城市党政机关、金融、教育等机构。

亮点八：最美校园·钟灵毓秀

温州的青山绿水与美式校园文化相拥相融，校园、公园、家园合为一体。校园荣获国际可持续发展高等教育促进协会（AASHE）颁发的STARS金级认证。

每一个你，都能在这里成为具有国际化视野的全球公民。于此启航，走向世界。2026，温肯等你！

来 源：温州肯恩大学

原标题： 于此启航，走向世界！温州肯恩大学2026年本科招生八大亮点发布

本文转自：温州新闻网 66wz.com