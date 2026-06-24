温州日报 2026-06-24 07:59:57

据乐清市市场监管局最新数据，截至6月23日，今年乐清新设各类经营主体共14827户，其中企业4551户，个体工商户10276户。折算下来，日均新增约85位创业者，今年新设经营主体总量位居全市第一，区域市场活力持续释放。

温州网讯 昨天上午，浙江天权电气有限公司负责人郭军强从快递员手中收到新办的营业执照，难掩欣喜：“材料准备齐全后，流程很顺畅，全程线上办理，没想到这么快就能拿证，我们马上就能投入运营了。”

据乐清市市场监管局最新数据，截至当天，今年乐清新设各类经营主体共14827户，其中企业4551户，个体工商户10276户。折算下来，日均新增约85位创业者，今年新设经营主体总量位居全市第一，区域市场活力持续释放。

从新增市场主体类型来看，乐清传统优势产业——电气制造业继续保持稳定增长，筑牢产业基本盘；科学研究和技术服务业表现亮眼，同比增幅达6.75%，增速领先于其他行业。整体而言，乐清正呈现出主体增量扩面、规模提质增效、产业结构持续优化的良好态势。

效率，是激发活力的第一道关口。目前，乐清已全面推行“常规手续网上办、咨询代办不打烊”的服务模式。依托“企业登记全程电子化平台”，当地将营业执照申领、公章刻制备案、税务发票领取、企业职工参保登记、住房公积金企业缴存登记等五个环节归并整合，实行“一窗受理、一表填报、一日办结、一次领取”。今年1月至5月，乐清经营主体开办全流程网办率达到99.36%。

流程做减法，服务做加法。为确保改革举措落地见效，乐清市场监管部门组建了专业服务团队，明确“首问负责、一责到人、一跟到底、一次办好”的流程标准，为不熟悉线上操作或时间紧张的创业者提供免费代办帮办服务。据统计，今年以来，该团队已为720户经营主体提供代办服务，累计为创业者节约成本近28万元。

营商环境的优化，不止于“能办”，更在于“好办、快办”。聚焦经营主体全生命周期——从设立、变更、迁移，到注销、转型——乐清正逐项梳理堵点，持续迭代办事流程。目前，企业信息变更、企业注销登记、企业迁移登记、个体工商户转型为企业、开办餐饮店等“一件事”改革服务事项持续优化。

来 源：温州日报

原标题： 乐清日增85名老板 科研服务业增幅领跑

记者 黄文毅 通讯员 周秀静 陈董力

本文转自：温州新闻网 66wz.com