文成杨梅“抢鲜”出海48小时

温州日报 2026-06-24 08:02:29

杨梅产业是文成县最大农业产业，种植规模7.6万亩，年产量3.1万吨，产值3.8亿元，惠及2.2万名果农，是老百姓真正的“共富果”。近五年，文成杨梅已远销阿联酋、柬埔寨、意大利、西班牙等国。

分拣员正将充氮真空包装完毕的杨梅分篮后转移至冷库装箱。文成融媒体 摄

杨梅经分拣、过秤，进入“专属隔间”。

温州网讯 “尝尝，和家里一样。”

德国法兰克福时间6月23日晚7时，2026文成杨梅德国品鉴会上，跨越9400公里的文成高山杨梅开箱，端上餐桌。德中贸易投资促进会会长陈如弟咬下第一颗，鲜甜果汁在口中炸开那一刻，他赶紧邀约一众好友品尝。

“这颗酸甜鲜果，太有魅力了，希望在德国能经常吃到！”德国唐萨国际货运有限公司总经理克里斯蒂安·斯特雷肯巴赫咬下一口，赞不绝口。

当天，中国驻法兰克福总领馆领侨处主任宋才华、德国福建同乡联合总会会长王文强等人，共同见证这一场来自中国浙南山城的“鲜甜之约”。

两天后，这批杨梅还将登上第三届中欧企业ESG最佳案例大会的欢迎晚宴。

1700斤，74箱，从落下枝头，到落地德国法兰克福，全程不过48小时。

乡愁，有了味道。山货，也便有了远方。

48小时、9400公里，全程“抢鲜”

杨梅怕热，怕压，更怕等。

时间一久，鲜味会散，颜色会暗，果肉会软。

“任一流程出岔子都可能导致出口失败。”文成县山水发展公司运营总监胡侠说。

这批杨梅出口，由文成县山水发展公司全流程跟踪。6月初收到预订单后，胡侠便开始倒排时间表。订舱、报检报关、预留通关时间、运输、包装、采摘，环环相扣。

6月21日深夜，文成黄坦镇的杨梅山上，灯火如星。采摘阿姨托起一颗杨梅，顺着枝蒂轻轻一折，落入篮中，每一颗都饱满、黑红。

23点，最后一颗杨梅离开枝头，出海倒计时开始。

十分钟，鲜果运抵包装厂。进入2至4摄氏度冷库预冷，果实降温，抑制微生物繁殖。

凌晨1点，18摄氏度的分拣打包区，分拣员戴着手套一颗颗挑选，果型要满、颜色要匀。上秤，23克至27克，合格，“入住”垫有防震效果泡沫隔层的“专属隔间”。抽氧、充氮，真空封膜。再入冷库，一箱34盒，配8个冰袋。

凌晨4点，封箱就位。

“这‘氮气铠甲’，能让杨梅在冷藏状态下保鲜10天左右。”文成县昕沫儿家庭农场负责人赵汉明说。

22日上午9时，74箱文成东魁杨梅带着植物检疫证书，登上顺丰冷链车，驶向上海浦东机场。

“全程大约560公里，冷链车温度控制在5至10摄氏度，约8小时抵达。”顺丰速运文成地区负责人林磊说，杨梅通关后，还将进入机场冷库，继续锁鲜。

“预申报，全天候。温州海关、上海海关、法兰克福清关公司，我们与三端实时对接。每个环节都将流程进度条压到极致，就为杨梅拉长‘鲜’度条。”胡侠说。

北京时间23日中午11点40分，近12个小时的跨海越洋，中国东方航空MU219航班缓缓降落在德国法兰克福国际机场。

从枝头到舌尖，全流程守护品质

杨梅的江湖，从来只讲一个字：鲜。

德国法兰克福时间23日晚7时。陈如弟举办了“让世界品尝文成梅好”品鉴会，迎来一众点赞。

鲜是入口那一瞬的爆汁。鲜是品质、技术、标准、链条——所有环节拧成的一股绳。

杨梅出海，先要有“三证”：出境水果果园注册登记、出境水果包装厂注册登记、具有外贸流通资质的出口平台。“缺一不可。”文成县农业农村局党委委员赵成东说。

“种好、采好、挑好。”赵汉明言简意赅，为了侨胞吃上这口“鲜”，一年前他的三个杨梅基地就动起来，施肥、施药、修剪——每一步都写在省级标准里。

快速入境得益于安全和品质。2020年，文成县制定杨梅出口生产基地建设、病虫害综合防控、包装贮运技术实施等全流程标准，为杨梅出口提供规范化指引。同时，文成积极探索杨梅产品“全链条追溯”试点工作，保障杨梅质量与安全。目前，文成坐拥环飞云湖与高山台地两大杨梅核心产区，已有7个出境杨梅基地、3个出境包装厂。今年，文成县还将建成投用文成县杨梅分拣中心，内销、出口都将在这里一站式完成。

2017年，文成杨梅第一次出海，用的是泡沫箱加冰袋，到了海外，烂了一半。十年后，杨梅穿上氮气铠甲，坐上冷链专车，飞过洲际航线，靠技术锁鲜。十年间，变的是包装，更是全链路的系统——标准化种植、系统化协同，资质齐了、技术稳了、经验足了，让每一颗杨梅都有了“出海”的底气。

侨胞链、全球网，“山货”通四海

杨梅产业是文成县最大农业产业，种植规模7.6万亩，年产量3.1万吨，产值3.8亿元，惠及2.2万名果农，是老百姓真正的“共富果”。近五年，文成杨梅已远销阿联酋、柬埔寨、意大利、西班牙等国。

此次杨梅出海至法兰克福，离不开侨界的积极推动。“作为侨商，我们非常愿意架起中国优质农产品进入欧洲的桥梁。”陈如弟说。

“我们今年已陆续收到不少海外意向订单，整体出货量较去年估计能实现翻倍增长。落地海外的杨梅性价比越来越高，这次落地法兰克福的杨梅，预计每斤售价至少25欧元。”胡侠说，杨梅出口产业的蓬勃发展，不仅擦亮了文成杨梅的特色农产品名片，更让本地种植农户底气十足。

文成是全国重点侨乡。23.1万华侨华人旅居世界70多个国家和地区，涉侨人数占全县总人口80.7%，侨务资源居全市第一、全省第二。

在华侨的牵线搭桥下，温州的“山货”正加速走向世界。文成高山黑木耳、笋罐头已成功销往德国。冷冻糯米山药今年2月首次出口意大利。春笋远销保加利亚、日本和葡萄牙。

今天早上，另有3000斤文成高山杨梅已发往上海浦东机场，意大利时间6月25日清晨7时25分将抵达米兰。

一颗杨梅，一根春笋，浓缩的不只是鲜甜——是浙南山城的产业深耕、是严苛标准的十年磨砺、是23万侨胞对家乡滋味的执着守望。乡愁有味道，山货便有了远方。这口鲜，正奔向更多海外餐桌。

来 源：温州日报

原标题： 文成杨梅“抢鲜”出海48小时

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com