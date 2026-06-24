温州日报 2026-06-24 08:04:29

6月23日上午，温州海经区一片开阔的建设用地上，随着倒计时声落，打桩机重重打下一锤，省“千项万亿”重点项目万洋新质生产力产业园全面开工。据悉，这座总规划约2000亩、总投资约200亿元、建筑面积约400万平方米的“超级园区”，未来将引进企业1000家以上。项目一期占地689亩，首批厂房计划12月20日前主体全部封顶，2027年下半年竣备交付投产。

温州网讯 6月23日上午，温州海经区一片开阔的建设用地上，随着倒计时声落，打桩机重重打下一锤，省“千项万亿”重点项目万洋新质生产力产业园全面开工。据悉，这座总规划约2000亩、总投资约200亿元、建筑面积约400万平方米的“超级园区”，未来将引进企业1000家以上。项目一期占地689亩，首批厂房计划12月20日前主体全部封顶，2027年下半年竣备交付投产。

“我们看好海经区，不只是看好一块地，更是看好温州产业向东向海发展的未来。”开工仪式上，万洋集团总裁吴建明说。海经区地处温州沿海产业带和瓯江经济带的黄金交叉口，拥有“铁、公、机、港、轨”五维立体交通体系，是浙南闽北赣东的“登机口”和“出海口”。这里空间连片广阔、产业基础坚实、科创资源集聚，金风科技等龙头企业落地，机器人等5个产业园区规模化投用，超150个亿元项目矩阵式引进。规上工业增加值连续两年保持20%以上高速增长，今年预计全年GDP增速10%以上，领跑全市。

作为一家创立于1998年的中国企业500强，万洋集团定位“制造业集聚平台运营商、中小企业集群服务商”，目前万洋在全国已布局200多座产业园区，入驻企业超2万家。而眼下温州制造正进入一个关键节点——今年是“十五五”开局之年，温州“万亿之城”再出发，传统产业要焕新升级、新兴产业要发展壮大、未来产业要科学布局，一大批优秀企业面临扩产升级、空间重构、产业协同的新需求。万洋新质生产力产业园，正是瞄准这个痛点而来。

该产业园总规划约2000亩，整个园区预计引进企业1000家以上，提供就业岗位2万余个。截至目前，已签约及意向落位企业约160家，一期生产性用房招商面积已完成93.7%。园区重点聚焦“3+N”产业——新能源电气电子、生命健康、智能装备制造，同时布局人工智能、生物制造、低空经济等未来产业，打造集生产制造、研发办公、仓储、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理于一体的制造业集聚平台。

“很多企业不是简单为了‘换一个厂房’，而是希望通过搬迁或扩产，解决老厂房面积不足、布局不合理、招工留人困难等问题。”吴建明说。万洋新质生产力产业园要做的，就是为这些企业提供一个“留得下、长得大、走得远”的家。这里将形成独栋厂房、多层厂房、高层厂房、研发办公、生活服务等多元载体，既能服务成长型中小企业，也能承接有研发、展示、总部、生产一体化需求的企业，让“温企留温、温企回温”有了实实在在的空间支撑。

“我们原厂房比较破旧，物理空间和物流受限，影响业务拓展。”一入驻企业负责人说，企业一直盼着找个“新家”。得知万洋新质生产力产业园建设的消息，他们第一时间签约。“就等项目投用，赶紧搬进去，空间大了，园区服务跟上了，产线升级就更有底气。”

园区落地的背后，是海经区营商环境的持续升温。从项目落地到招商启动，从首期招商即满园到配套地块落地，再到全面开工，万洋团队切身感受到的是“无事不扰、有呼必应、随叫随到”的服务理念和项目全生命周期闭环服务体系。“营商沃土育产业，贴心服务安企业”，吴建明这样评价。

值得一提的是，开工仪式现场，多家银行机构集中授信，为项目建设和入园企业注入金融活水。

温州海洋经济发展示范区管委会有关负责人表示，当前，海经区正全力打造“中国（温州）海空装备区”，布局深远海开发、航空航天等新兴产业集群。随着万洋新质生产力产业园的开工建设，这里将生长出一个完整的产业生态，推动传统企业找到升级跳板，创新企业找到生长土壤，助力海经区产业能级实现跨越攀升。

来 源：温州日报

原标题： 万洋新质生产力产业园开工！2000亩“超级园区”为温州制造安一个新家

记者 黄文盈 郑鹏 通讯员 黄茜琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com