温州教育发布 2026-06-24 08:17:00

6月23日，温州市教育局公布了2026学年第一学期行事历（2026年8月—2027年1月），一起跟随教育小编去看看吧！

6月23日，温州市教育局公布了2026学年第一学期行事历（2026年8月—2027年1月），一起跟随教育小编去看看吧！ 温州市教育局 2026学年第一学期行事历 （2026年8月—2027年1月） 备注：2026年中小学秋假具体时间由各县（市、区）结合实际自主确定。 来 源：温州教育发布 原标题： 最新！温州中小学、幼儿园下学期开学时间、假期都定了！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com