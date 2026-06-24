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最新！温州中小学、幼儿园下学期开学时间、假期都定了！

温州教育发布 2026-06-24 08:17:00
6月23日，温州市教育局公布了2026学年第一学期行事历（2026年8月—2027年1月），一起跟随教育小编去看看吧！

　　6月23日，温州市教育局公布了2026学年第一学期行事历（2026年8月—2027年1月），一起跟随教育小编去看看吧！

温州市教育局

2026学年第一学期行事历

（2026年8月—2027年1月

　　备注：2026年中小学秋假具体时间由各县（市、区）结合实际自主确定。

来　源：温州教育发布

原标题： 最新！温州中小学、幼儿园下学期开学时间、假期都定了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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