温州晚报 2026-06-24 08:17:00

近日，国家医保局正式公布首批医保便捷支付地区名单，全国共有119个统筹地区入选首批推进地区，全面部署刷脸支付、一码支付、移动支付、信用支付等便捷支付工作，温州入选其中信用支付试点。

温州网讯 近日，国家医保局正式公布首批医保便捷支付地区名单，全国共有119个统筹地区入选首批推进地区，全面部署刷脸支付、一码支付、移动支付、信用支付等便捷支付工作，温州入选其中信用支付试点。

走进温州医科大学附属第一医院公园路院区，门诊综合服务中心秩序井然，各层自助服务区均配备了多台刷脸设备。市民面对屏幕简单一照，无需携带实体医保卡，也不用掏出手机，一次刷脸即可同步完成医保报销、个人账户支付和自费部分缴费。与此同时，通过手机APP或小程序等线上渠道，群众也能完成挂号、缴费等医保全流程操作。

事实上，温州在医保便捷支付领域的探索早已起步。2020年，温州率全省之先上线“一码付”，参保人只需扫一次码，即可将医保报销与个人支付费用一并结清。截至目前，“一码付”授权开通人员已超120万人。2023年，温州进一步推出移动支付，全市所有三级医院及二级医疗机构均已开通该功能。群众在线就诊时，通过手机即可实现“秒支付”。

针对老年人、小朋友等不擅长使用手机支付的人群，温州推出了刷脸支付，拓宽支付渠道，让他们在不带卡的情况下也能轻松完成医保结算。截至目前，全市累计投放医保刷脸终端2228台，覆盖机构437家，日均结算人次超2.3万人。同时，全市33家定点机构已实现医保移动支付开通，进一步丰富了就医缴费场景。

为缓解参保群众就医时的支付压力，温州市医保局还联合金融机构推出了医保“信用付”。参保人员签约后即可“先看病后付费”，截至目前，信用支付累计结算医疗费用超830万元，有效缓解参保群众就医时的现金支付压力。

来 源：温州晚报

原标题： 首批医保便捷支付地区名单公布，温州入选！

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com