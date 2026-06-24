四年前徒手接娃 “中国好人”沈东洞头再救坠海女孩

温州晚报 2026-06-24 08:17:00

端午节期间，嘉兴桐乡的沈东在温州洞头游玩时，纵身入海救下一名落水的十岁女孩。这次救人，他脚底让礁石、贝壳划伤，足足缝了十几针，伤口严重大概率需要植皮。从呼救响起到孩子被抱上岸，前后不过短短几分钟——快得所有人都没来得及举起手机，现场没有留下一张救人的照片。

沈东由妻子搀扶去医院给脚伤换药 王志杰 摄

温州网讯 端午节期间，嘉兴桐乡的沈东在温州洞头游玩时，纵身入海救下一名落水的十岁女孩。这次救人，他脚底让礁石、贝壳划伤，足足缝了十几针，伤口严重大概率需要植皮。

从呼救响起到孩子被抱上岸，前后不过短短几分钟——快得所有人都没来得及举起手机，现场没有留下一张救人的照片。

很多人不知道，这位挺身而出的普通人，正是4年前徒手接住坠楼女娃的“中国好人”。

听见呼救，一路狂奔入海

本月20日下午，沈东带着妻子和孩子在洞头海边赤足游玩。这片区域没有平整沙滩，岸边礁石错落、贝壳锋利，路面又滑又陡。

下午3点左右，远处突然传来孩子的呼救声。沈东抬头看见，三十米外的海面，一个小女孩不慎落水，正被海浪慢慢卷向深海。

情况紧急，他顾不上穿鞋，也没空掏出手机，立刻朝着海边狂奔，直接跳进了海里。

“我不是海边人，对这边水情也不了解。”沈东事后坦言，他原本以为近岸海水很浅，跳下去才发现完全踩不到底，翻涌的海浪让他瞬间慌了神，但看着水里无助的孩子，他很快稳住身形，心里只有一个简单的想法：一定要把孩子救上去。

万幸的是，落水女孩比较镇定，没有慌乱扑腾。沈东快速靠近，带着60多斤体重的孩子奋力往岸边游。

海浪持续冲刷，救援过程格外费力，短短两三分钟的路程，显得格外漫长，他咬牙坚持，最终成功将女孩送回岸边。

据女孩妈妈张女士讲述，女儿10岁，当时在岸边拿渔网捞小鱼，脚下一滑坠海，很快被水流冲到离岸三米远的位置。张女士本人不会游泳，围观群众也大多不谙水性，大家找来长杆施救，却长度不够、无法靠近，只能焦急呼救，幸好沈东及时赶来。

幸运的是，获救的女孩只是受了惊吓、轻微呛水，身体并无大碍。

相关部门想为沈东申报“见义勇为”荣誉

确认孩子安全、安抚好家属情绪后，沈东才感受到双脚钻心的疼痛。他低头一看，脚底布满深长的伤口，鲜血不停往外渗，看着让人揪心。

他在沙滩上简单按压止血，却始终止不住流血。众人陪同他赶到附近药店，工作人员查看后，发现伤口创面大、部分皮肉掀起，不敢随意处理，当即建议他立刻到医院就医。

到医院后，医生为他紧急清创缝合，一共缝了十几针。同时告知，伤口创面深、损伤严重，后续大概率需要接受植皮手术，最终能否避免手术，还要看后期恢复情况。

如今沈东只能居家静养，双脚无法正常行走，稍微走动就疼痛难忍。作为一家银行的支行行长，他平日工作繁忙，家中还有3个孩子需要照料，最小的孩子还不满两岁。这次受伤，让他不得不暂时搁置工作。

单位知晓他救人受伤的情况后，让他安心休养，所有工作事宜都另行统筹安排，免去了他的后顾之忧。

这份善意也收获了真诚的回馈。事发后，获救女孩父亲全程陪同沈东就医、悉心照料，双方也留存了联系方式，家属计划专程送来锦旗致谢。目前，相关部门已着手整理材料，为沈东申报“见义勇为”荣誉。

四年两次救人皆出于本能

这已经是沈东第二次直面危险、挺身而出。

2022年7月，桐乡大麻镇一名两岁女娃从六楼坠落，卡在二楼广告牌上，随时可能二次坠落。途经现场的沈东火速上前，在孩子坠落的瞬间，张开双臂稳稳将人接住，也因此获得了“中国好人”“浙江省道德模范”等荣誉。

4年光阴，从街头高空接娃，到海边浪里救人，场景不同、危险不同，沈东的选择却始终没变。

35岁的沈东平时爱好游泳、坚持冬泳，不错的水性为这次海上救援提供了帮助，但在他看来，技能只是辅助。

“我自己也是3个孩子的父亲，听到孩子的呼救，下意识地赶过去，完全是出于本能，根本来不及多想。”面对采访，沈东称自己不觉得做了多么了不起的事。

最心疼他的是家人。4年前他徒手接坠楼女娃的惊险一幕，就让家人后怕不已。这次，他的妻子全程看着他跳进陌生海域救人，心里更是忐忑不安，“他现在真可谓‘上天入海’都经历过了。”

沈东一直是个热心肠，从前空闲时间多，他常常参与各类志愿服务。如今工作、家庭事务繁重，参与公益的次数少了，但他骨子里的善意从未改变。身为父亲，他格外心疼遇险的孩子，这也是他两次果断救人的缘由。

泡水报废的手机、缝针的伤口、未知的植皮风险，这些实实在在的代价，沈东都坦然接受。

沈东接受采访时调侃：“做我的手机挺累的，受伤的总是我的手机。”4年前他在徒手接坠楼女娃前一刻，直接扔掉了手里的手机，手机直接报废了，这次跳海救人手机泡水了。“这次其实还好，打开手机应用还能正常用，就是充电出了点问题，修修还能用。”沈东笑着说。

他说，能救下一条生命，一切都值得，“好在没人出事，这是最好的结果。”

从高空坠落的幼儿到海浪中挣扎的女孩，沈东每一次都选择冲上去、伸出手、托住生命。为英雄沈东点赞！

热议

浙江日报官微：一次是勇敢，两次是刻在骨子里的善良和担当。沈东用两次“来不及多想”，托起了两个孩子的第二次生命。

拨地而起：致敬平民英雄沈东，他的完美一接与双手托举的不仅是两个孩子的生命，而是两个家庭的希望。

山楠溪草屋：救人一次不易，时隔多年仍能再次不顾一切去救人是大爱大勇。

亮剑潍科：两次 “生死奔赴”，他用本能的善良，托举起两个孩子的生命。这种刻在骨子里的勇敢，真的太让人动容了！向英雄致敬！

潮客：光脚冲进海、双臂托起命——桐乡沈东，把“中国好人”四个字走成了动词！

无际视频：做好人的基因刻在DNA里！

再啊否：这世间哪有什么超级英雄，不过是平凡人在危急时刻，把本能炼成了铠甲。

音乐心情：致敬的同时，觉得确实有这么一条定律：但凡出手救过你一次的人，有可能还会挺身救你第二次，当然所指未必是救同一个人哈～

抓住星星的衣角再抚平：沈东的妻子对丈夫四年后再次救人没有自豪，只是担心！看到她哽咽得说着最真实的话，我真的很感动！作为妻子，她担心自己的丈夫，担心孩子的父亲，沈东两次都是奋不顾身，没有迟疑，妻子没有拦也拦不住，只希望丈夫下次能考虑自己的安全，特别能懂她，任何人的家里不能缺少一个人！致敬英雄，致敬好人，早日康复！也希望所有的家庭都平安幸福！

橙-Sir：舍身救人的同时，也记得保护好自己的安全。

夏日：作为温州人，我知道洞头的海风有多大，这小伙子应该要有福报。

杰夫瑞：还希望能追踪一下他后续治疗的保障和恢复以及奖励情况，让全国关注这位英雄的百姓们都安心。

深海里的一颗星星米：请政府给予奖励，鼓励更多的好人做好事，有回报，英雄应该有好报！

来 源：温州晚报

原标题： 四年前徒手接娃

“中国好人”沈东洞头再救坠海女孩

他的妻子说“他现在真可谓‘上天入海’都经历过了”

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com