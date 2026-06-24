温州都市报 2026-06-24 08:16:45

2026年浙江高考志愿填报在即，位次换算、梯度搭建、院校专业选择等问题让不少考生和家长犯难。6月27日上午8：30至12：00，一场服务考生的志愿填报公益咨询活动在温州惠民大排档广场举行。

温州网讯 2026年浙江高考志愿填报在即，位次换算、梯度搭建、院校专业选择等问题让不少考生和家长犯难。6月27日上午8：30至12：00，一场服务考生的志愿填报公益咨询活动在温州惠民大排档广场举行。

本次活动由温州市民办教育协会学生生涯规划专业委员会、温州市民办教育协会高中分会联合主办。现场特邀市教育考试院相关负责人、20余位高考志愿填报资深专家、30多所省内外高校在温招办负责人，开展政策咨询、一对一指导、高校招生咨询、多元升学规划四大服务，一站式解答升学规划问题。

除志愿填报实操指导外，专家还将结合专业特色、行业发展趋势，分享大学学业、职业发展等长远规划思路，帮助考生跳出单纯选校选专业的局限，结合自身兴趣与目标，做好从高中到大学的衔接规划，为未来发展打下基础。本次公益咨询活动不收取任何费用。

来 源：温州都市报

原标题： 高考志愿填报公益咨询为考生指点迷津

时间：6月27日上午8：30至12：00 地点：惠民大排档广场

作者 嘉文

本文转自：温州新闻网 66wz.com