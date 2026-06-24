新华社 2026-06-24 09:30:00

今年6月是第25个全国“安全生产月”。随着气温持续攀升，浙江温州永嘉县域企业生产用电负荷显著增长，消防安全风险同步上升。为切实筑牢安全生产防线，国网温州供电公司联合永嘉县消防救援局、县应急管理局和县综合行政执法局，深入瓯北鞋服产业园区、桥下镇教玩具产业园区及火灾易发的重点文保单位，共同开展消防安全宣传教育专项行动。

今年6月是第25个全国“安全生产月”。随着气温持续攀升，浙江温州永嘉县域企业生产用电负荷显著增长，消防安全风险同步上升。为切实筑牢安全生产防线，国网温州供电公司联合永嘉县消防救援局、县应急管理局和县综合行政执法局，深入瓯北鞋服产业园区、桥下镇教玩具产业园区及火灾易发的重点文保单位，共同开展消防安全宣传教育专项行动。

“我们针对企业生产原料多为塑料、橡胶、织物等易燃材料，且夏季大功率设备密集运行、电气线路负载较高等风险特点，联合工作组采取‘边排查、边宣传、边指导’的方式，逐一走访重点企业。”温州市永嘉县消防救援局消防员杜永浩说。

在永嘉县桥下镇教玩具产业园区，供电公司技术人员对配电房、生产车间、仓储区域的用电设备进行负荷监测，及时发现并协助整改隐患；县消防救援局结合典型电气火灾案例，现场演示灭火器材使用方法，指导企业完善应急疏散预案，并重点强调了“生命通道”畅通的重要性。联合工作组还向企业主和员工发放消防安全与节约用电宣传资料，普及高温季节错峰用电、防过热、防短路等安全用电常识，有效提升了园区整体火灾防范能力。

在重点文保单位，联合工作组走村入户，针对古建筑以木结构为主、耐火等级低、防火间距不足等先天短板，同步推进老宅表箱灭火装置标准化安装改造，为重点文保单位和连片古建筑群加装专用灭火设备，实现重点部位“一键响应、精准扑救”。

国网温州供电公司工作人员雷跃表示：“这次我们联合县有关单位开展消防安全的专项行动。重点就是对瓯北鞋服产业园区、桥下镇教玩具产业园区进行用电隐患的排查整改，同时深入历史古村和文保单位，‘地毯式’排查老旧线路，推进表箱灭火装置的加装改造，通过政企联动精准施策，既筑牢了产业园区的安全用电防线，也守护了古建筑文脉。”

此次联合行动，是国网温州供电公司深化“安全生产月”活动、强化政企应急联动机制的一次生动实践。通过覆盖企业火灾高风险区与文化遗存核心区的差异化精准防控，有效提升了教玩具产业园区与古村古宅抵御电气火灾的能力，夯实了永嘉全域5A级景区创建的消防安全根基，为地方产业高质量发展与珍贵历史文脉永续传承提供了坚强用电安全保障。

来 源：新华社

原标题： 浙江温州：安全生产月政企联动排查电气火灾隐患

记者：秦黛新

本文转自：温州新闻网 66wz.com