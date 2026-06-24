新华网 2026-06-24 10:22:00

23日在德国汉堡发布的第67期全球超级计算机500强榜单显示，首次入榜的中国超级计算机“灵晟”位列榜首。这是自2017年“神威·太湖之光”以后，中国超算再次登顶榜单。

这份榜单当天在国际超级计算大会上发布。中国超算“灵晟”以每秒2.198百亿亿次浮点运算的持续双精度浮点性能首次夺冠。除“灵晟”外，跻身榜单前五名的依次是美国超算“酋长岩”“前沿”“极光”和德国超算“朱庇特”。

全球超级计算机500强榜单由国际组织“TOP500”编制，约每半年发布一次，是全球已安装的超级计算机性能排名的知名榜单。

来 源：新华网

原标题： 中国超算“灵晟”登顶全球超算500强新榜单

本文转自：温州新闻网 66wz.com