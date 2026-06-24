世界杯｜C罗连续六届世界杯进球 葡萄牙大胜乌兹别克斯坦
23日，41岁的克·罗纳尔多（C罗）独中两元，帮助葡萄牙队5:0大胜乌兹别克斯坦队、取得美加墨世界杯小组赛首胜的同时，创造连续六届世界杯都有进球的纪录。
6月23日，葡萄牙队球员克·罗纳尔多（左）在比赛中射门得分。新华社记者 李明 摄
星光熠熠的葡萄牙队首轮被刚果（金）队1:1逼平，爆出大冷门，未能进球的C罗也承受了巨大的舆论压力。本轮面对乌兹别克斯坦队，葡萄牙队主教练马丁内斯依旧让C罗首发，后防中坚鲁本·迪亚斯伤愈回归，贝尔纳多·席尔瓦（B席）则进入替补席。
开场后葡萄牙队大举进攻，他们不再只是控球，而是更多将球送入禁区。C罗一开场就获得两次抢点机会，并在第六分钟接坎塞洛下底传中，抢前点破门得分。这是C罗本届世界杯的首粒进球，他就此成为首位连续六届世界杯都有进球的球员。同时C罗也成为世界杯史上第二年长的进球者（41岁138天），喀麦隆传奇米拉保持着42岁39天的最年长进球者纪录。
6月23日，葡萄牙队球员克·罗纳尔多在比赛中庆祝进球。新华社记者 肖艺九 摄
葡萄牙队的表演还远未结束。第17分钟，门德斯直接任意球破门。第39分钟，葡萄牙队从中场发动反击，高速推进的C罗接布鲁诺·费尔南德斯（B费）传球，杀入禁区推远角得手。这也让C罗成为世界杯史上最年长的单场进两球球员。乌兹别克斯坦队上半场机会寥寥，他们曾打进一记远射，但犯规在先被判无效，葡萄牙队3:0领先结束上半场。
6月23日，葡萄牙队球员努诺·门德斯在比赛中主罚任意球。新华社记者 李明 摄
易边再战，第60分钟，葡萄牙队利用一个精巧的任意球战术，由C罗逼得一个角球。角球发出后，乌兹别克斯坦队禁区内一片混乱，门将内马托夫处理不当造成乌龙，葡萄牙队4:0领先。第87分钟，替补登场的莱奥锦上添花，将比分锁定为5:0。
6月23日，葡萄牙队球员在比赛中庆祝得分。新华社记者 肖艺九 摄
C罗当选本场最佳球员，他赛后表示非常开心。“对我而言，最重要的是全队的拼搏和展现出来的自信，这场比赛球队发挥出色，相比第一场进步巨大。”他说，“个人刷新纪录固然可喜，但我的初心永远是帮助国家队达成目标。”
来 源：新华网
记者 王恒志 王集旻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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